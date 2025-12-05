Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Preussová vynechá pre chorobu zvyšné disciplíny v Östersunde

Biatlonistka Preussová. Foto: TASR/AP

Obhajkyňu celkového prvenstva trápi od štvrtka najmä bolesť hrdla.

Autor TASR
Östersund 5. decembra (TASR) - Nemecká biatlonistka Franziska Preussová vynechá pre chorobu zvyšné dve disciplíny na úvodnom podujatí Svetového pohára vo švédskom Östersunde.

Obhajkyňu celkového prvenstva trápi od štvrtka najmä bolesť hrdla. „Nechceme ohroziť zvyšok sezóny, a preto sme sa spoločne rozhodli neriskovať,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie tímového doktora Jana Wüstenfelda. Preussová sa tak nezúčastní piatkového šprintu a ani nedeľnej stíhačky. Novú sezónu neodštartovala ideálne, keď v individuálnych pretekoch obsadila 29. miesto a v štafete obsadili Nemky 11. miesto.

Tridsaťjedenročná Nemka zápasí počas kariéry s rôznymi zraneniami a chorobami. Po operácii nosovej dutiny bola pre ňu minulá sezóna zatiaľ najúspešnejšia. Okrem premiérového titulu v SP získala aj prvé individuálne zlato z majstrovstiev sveta.
