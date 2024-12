Preussová zvíťazila v stíhačke v Annecy, Bátovská Fialková 16.

Annecy 21. decembra (TASR) - Nemecká biatlonistka Franziska Preussová zvíťazila v sobotných stíhacích pretekoch žien na 10 km na podujatí 3. kola Svetového pohára. Vo francúzskom Annecy vyhrala s jednou streleckou chybou a náskokom 27,3 sekundy pred domácou Juliou Simonovou. Tretia skončila ďalšia Nemka, čisto strieľajúca Vanessa Voigtová (+44,3). Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková minula iba dva terče na druhej stojke a obsadila 16. miesto (+1:24,9 min.). Dosiahla zatiaľ najlepšie umiestenie v sezóne, oproti piatkovému šprintu sa posunula o 15 pozícií.



Preussová vyštartovala do pretekov z druhej priečky so sekundovým mankom na víťazku šprintu Justine Braisazovú-Bouchetovú. Francúzka však na prvej streľbe raz zaváhala, rovnako ako tretia Lampičová, takže Nemka sa osamostatnila na čele. Z neho už ju žiadna konkurentka nezosadila. Preussová potvrdila stopercentnú bilanciu v ľahu aj na druhej streľbe, v prvej stojke síce minula štvrtý terč, lenže Slovinka absolvovala až dva trestné okruhy. Na druhú pozíciu sa posunula domáca Jeanne Richardová, v tesnom závese bola za ňou Simonová. Preussová triafala aj druhej stojke strojovo presne a mohla sa tak radovať z druhého víťazstva v sezóne. Navyše zveľadila aj svoj náskok na čele celkového poradia SP.



Bátovská Fialková vyštartovala z 31. miesta po šprinte (+1:22,9 min.) a začala nádejne. Na prvej ležke trafila všetkých päť terčov a posunula sa na 22. pozíciu. Bežecky sa cítila dobre, v druhej streľbe v ľahu takisto nezaváhala ani raz a poskočila na 16. priečku. Následne na trati prekonala niekoľko pretekárok vrátane Nemky Seliny Grotianovej. V stoji pokračovala v stopercentnej bilancii a dostala sa na ôsme miesto, pričom na líderku strácala len 49 sekúnd. Slovenka cítila šancu na dobrý výsledok. V záverečnej streľbe však minula dva terče, musela ísť do dvoch trestných okruhov a klesla priebežne na 17. miesto. Potom na trati predbehla tri konkurentky, napokon v tesnom finiši dve pozície stratila a skončila 16.