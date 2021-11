Prevádzkovateľa lietadla odsúdili na 18 mesiacov za smrť Salu

Londýn 12. novembra (TASR) - Za zavinenie tragickej smrti argentínskeho futbalistu Emiliana Salu odsúdili prevádzkovateľa lietadla na nepodmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov. Súd v Cardiffe uznal 67-ročného Davida Hendersona už skôr vinným z nedbanlivosti a v piatok vyniesol rozsudok. Obchodníkovi hrozilo až päť rokov vo väzení, informovala agentúra dpa.



Sala zahynul 21. januára 2019 pri páde jednomotorového lietadla nad Lamanšským prielivom. Nešťastie sa stalo, keď smeroval z Nantes do nového pôsobiska Cardiff City. Lietadlo zmizlo z radarov nad Lamanšským prielivom, spolu s futbalistom zahynul aj jeho pilot David Ibbotson. Pátrači zatiaľ objavili iba pozostatky Emiliana Salu.



Henderson let zariadil a požiadal Ibbotsona, aby lietadlo pilotoval do Cardiffu, keďže bol v tom čase na dovolenke. Podľa prokurátora povýšil svoje podnikateľské aktivity nad bezpečnosť účastníkov letu a za nedbanlivosť mu navrhol päťročný nepodmienečný trest.