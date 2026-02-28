< sekcia Šport
Prevc má 12. triumf v sezóne, uspel i na mamute v Kulme
Prevc potvrdil svoju dominanciu v prebiehajúcej sezóne.
Autor TASR
Kulm 28. februára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc zvíťazil v prvých pretekoch Svetového pohára po ZOH 2026. Na mamuťom mostíku v rakúskom Kulme získal súhrnnú známku 433,0 bodu a o 1,1 bodu zdolal domáceho Stephana Embachera. Tretí skončil s výrazným odstupom ďalší Rakúšan Jonas Schuster (401,1 b.).
Prevc potvrdil svoju dominanciu v prebiehajúcej sezóne. V SP zaznamenal 12. triumf a na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka, či prvenstvo na MS v letoch. V prvých pretekoch po najväčšom športovom sviatku bol po 1. kole druhý, no v druhom predviedol najlepší skok dňa 228,5 m. Upevnil si tak vedenie v boji o veľký krištáľový glóbus.
Embacher bol po prvom skoku na čele výkonom 223 m, lenže v 2. kole zapísal iba 219,5 a klesol na 2. priečku. Stále tak čaká na víťazstvo v SP, zaznamenal štvrté pódiové umiestnenie. Schuster sa medzi najlepšiu trojku dostal vôbec prvýkrát v kariére. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
