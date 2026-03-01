Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. marec 2026Meniny má Albín
Prevc ovládol lety v Kulme, prekonal rekord mostíka

Domen Prevc zo Slovinska reaguje po svojom poslednom skoku v súťaži super tímov mužov v skokoch na lyžiach na Zimných olympijských hrách 2026 v Predazze v Taliansku v pondelok 16. februára 2026. Foto: TASR/AP

V 2. kole nedeľňajšej súťaže zaletel do vzdialenosti 245,5 m a prekonal rekord mostíka.

Autor TASR
Kulm 1. marca (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc vyhral aj nedeľňajšie lety Svetového pohára v rakúskom Kulme. Na mamuťom mostíku predstihol o 24,8 bodu domáceho Stephana Embachera. Tretí skončil so stratou 58,2 b. Nór Johann Andre Forfang.

Prevc opäť potvrdil svoju dominanciu, zaznamenal už 13. triumf v tejto sezóne a upevnil si post lídra celkového poradia prestížneho seriálu. Na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka v Predazze, či prvenstvo na MS v letoch v Oberstdorfe. V 2. kole nedeľňajšej súťaže zaletel do vzdialenosti 245,5 m a prekonal rekord mostíka.



Výsledky letov Svetového pohára v Kulme:

1. Domen Prevc (Slovin.) 463,2 b. (238+245,5 m), 2. Stephan Embacher (Rak.) 438,4 (240,5+225), 3. Johann Andre Forfang (Nór.) 405,0 (225,5+224), 4. Tomofumi Naito (Jap.) 404,7 (223,5+242,5), 5. Andreas Wellinger (Nem.) 394,1 (223+219,5), 6. Naoki Nakamura (Jap.) 394,0 (215+230,5), 7. Valentin Foubert (Fr.) 393,1 (217,0+230,0), 8. Rjoju Kobajaši (Jap.) 392,8 (229,0+218,0), 9. Marius Lindvik (Nór.) 388,5 (212,0+233,5). 10. Piotr Zyla (Poľ.) 384,2 (222,0+211,5)

Celkové poradie SP (po 21 súťažiach):

1. Prevc 1814 bodov, 2. Kobajaši 1053, 3. Ren Nikaido (Jap.) 921, 4. Daniel Tschofenig (Rak.) 819, 5. Philipp Raimund (Nem.) 798, 6. Anže Lanišek (Slovin.) 789






