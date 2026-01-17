< sekcia Šport
Prevc po skvelom 2. kole vyhral v Sappore, Kapustík skončil 46.
Hörlovi druhé kolo nevyšlo, doletel na métu 127 metrov a prepadol sa na štvrté miesto, Embacher skončil šiesty.
Autor TASR
Sapporo 17. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v japonskom Sappore. Slovák Hektor Kapustík obsadil 46. miesto, keď v 1. kole skočil 114 m, získal 78,5 bodov a nedostal sa medzi tridsiatku najlepších.
Kapustík tak nenadviazal na predchádzajúce preteky v poľskom Zakopanom, v ktorých získal pre Slovensko prvé body do seriálu SP po viac ako 20 rokoch. Do prvej päťdesiatky sa však dokázal dostať šiestykrát v sezóne. Na čele pretekov sa po prvom kole usadil Rakúšan Jan Hörl (136 m, 131,3 b.) s náskokom 1,3 bodu pred lídrom celkového poradia Prevcom a 5,2 pred krajanom Stephanom Embacherom.
V druhom predviedol Prevc suverénne najlepší skok dlhý až 141,0 metrov, za ktorý dostal 155,7 b a triumfoval so súčtom 285,7 bodov. Pred druhým Naokim Nakamurom z Japonska mal priepastný náskok až 22,1 bodov. Domáca krajina mala dvojnásobné zastúpenie na pódiu, tretí skončil Ren Nikaidó (257,6 b). Hörlovi druhé kolo nevyšlo, doletel na métu 127 metrov a prepadol sa na štvrté miesto, Embacher skončil šiesty.
Kapustík tak nenadviazal na predchádzajúce preteky v poľskom Zakopanom, v ktorých získal pre Slovensko prvé body do seriálu SP po viac ako 20 rokoch. Do prvej päťdesiatky sa však dokázal dostať šiestykrát v sezóne. Na čele pretekov sa po prvom kole usadil Rakúšan Jan Hörl (136 m, 131,3 b.) s náskokom 1,3 bodu pred lídrom celkového poradia Prevcom a 5,2 pred krajanom Stephanom Embacherom.
V druhom predviedol Prevc suverénne najlepší skok dlhý až 141,0 metrov, za ktorý dostal 155,7 b a triumfoval so súčtom 285,7 bodov. Pred druhým Naokim Nakamurom z Japonska mal priepastný náskok až 22,1 bodov. Domáca krajina mala dvojnásobné zastúpenie na pódiu, tretí skončil Ren Nikaidó (257,6 b). Hörlovi druhé kolo nevyšlo, doletel na métu 127 metrov a prepadol sa na štvrté miesto, Embacher skončil šiesty.