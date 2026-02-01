< sekcia Šport
Prevc s víťazným double vo Willingene, ovládol nedeľnú súťaž
Podujatie vo Willingene bolo pre skokanov generálkou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Autor TASR
Willingen 1. februára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc dosiahol na podujatí Svetového pohára v nemeckom Willingene víťazné double. Po sobotňajšom presvedčivom triumfe ovládol aj nedeľňajšiu individuálnu súťaž, keď predviedol skoky dlhé 147 a 152 m a zvíťazil s priepastným náskokom 31,7 bodu na Japonca Rena Nikaida. Na pódiu ich doplnil Nemec Philipp Raimund. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola, v 1. kole skočil 123 m, za čo dostal od rozhodcov 82,8 bodu a obsadil 37. miesto. Od najlepšej tridsiatky ho delilo 7,8 b.
Súťaž prebiehala v náročných poveternostných podmienkach. Prevc viedol už po 1. kole, víťaz kvalifikácie si na mostíku HS-147 vypracoval náskok 13,6 bodu pred krajanom Anžem Lanišekom. Tretí bol priebežne Raimund. V 2. kole Lanišek nezvládol tlak a klesol až na konečné siedme miesto, naopak najdlhší skok dňa (152,5 m) katapultoval na pódium Nikaida, siedmeho po 1. kole. Prevc potvrdil tohtosezónnu suverenitu a doletel si po dominantné víťazstvo. Slávil už 11. individuálny triumf v sezóne a jubilejný 20. v kariére vo SP. Upevnil si tak vedenie v celkovom poradí seriálu.
„Chcem si to iba užívať. Dnes hrali podmienky v môj prospech. Od rána som sa cítil skvele, moje nohy boli silné, aj keď mám za sebou dlhé dní. Napriek tomu som dokázal zostať koncentrovaný a udržať si telo v čo najlepšej možnej fyzickej kondícii. Som nadšený, že predvádzam výkony na takejto úrovni a že forma graduje v správny čas. Už sa neviem dočkať štartu na ZOH, myslím si, že si užijeme veľa zábavy. V lete sa mi tam počas testov celkom darilo. Bude to pre mňa prvá olympiáda, takže to bude niečo veľmi špeciálne,“ povedal Prevc pre web 24ur.com.
výsledky nedeľnej individuálnej súťaže SP v skokoch na lyžiach vo Willingene:
1. Domen Prevc (Slovin.) 293,0 b. (147,0 m+152,0 m), 2. Ren Nikaidó (Jap.) 261,3 (142,0+152,5), 3. Philipp Raimund (Nem.) 253,1 (142,5+139,5), 4. Marius Lindvik (Nór.) 252,7 (142,0+145,0), 5. Niko Kytosaho (Fín.) 249,5 (145,5+140,0), 6. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 248,9 (138,5+145,0), 7. Anže Lanišek (Slovin.) 245,4 (141,5+137,0), 8. Andreas Wellinger (Nem.) 241,3 (133,5+150,5), 9. Piotr Zyla (Poľ.) 239,2 (140,0+147,5), 10. Felix Hoffmann (Nem.) 238,9 (134,5/149,5), ..., 1. kolo: 37. Hektor KAPUSTÍK (SR) 82,8
celkové poradie SP (po 20 z 30 súťaží): 1. Prevc 1614 b., 2. Rjójú Kobajaši 989, 3. Nikaidó 921, 4. Lanišek 767, 5. Daniel Tschofenig (Rak.) 745, 6. Raimund 743, ..., 54. KAPUSTÍK 11
