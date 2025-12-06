< sekcia Šport
Prevc triumfoval vo Wisle, znížil stratu na Lanišeka
Dvadsaťšesťročný Prevc viedol už po 1. kole a v druhom si líderskú pozíciu bez problémov postrážil.
Autor TASR,aktualizované
Wisla 6. decembra (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval v sobotňajšej súťaži na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle. Na mostíku HS134 dostal za skoky dlhé 136 a 130 m celkovo 286,2 bodu a zvíťazil s náskokom 6,8 bodu na Nemca Philippa Raimunda (279,4). S už výraznejšou stratou skončil na treťom mieste Japonec Rjójú Kobajaši (267,2).
Dvadsaťšesťročný Prevc viedol už po 1. kole a v druhom si líderskú pozíciu bez problémov postrážil. Dosiahol premiérové víťazstvo v sezóne a celkovo desiate v kariére v prestížnom seriáli. „Po nevydarených tréningových skokoch a kvalifikácii som šťastný, že sa mi podarilo zažiariť v hlavnej súťaži. Je to otázka prístupu, veľa záleží na správnom postavení v drepe. Na zrekonštruovanom skokanskom mostíku vo Wisle mám stále nejaké problémy, ale vidíme, že som schopný zvíťaziť,“ povedal Prevc pre slovinskú RTV.
Na čele celkového poradia SP zostal jeho krajan Anže Lanišek (406 b.), no druhý Prevc (370) znížil manko už len na 36 bodov. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Ďalšie preteky sú vo Wisle na programe v nedeľu (12.55 kvalifikácia, 14.25 hlavná súťaž).
výsledky individuálnej súťaže SP v skokoch na lyžiach mužov vo Wisle:
1. Domen Prevc (Slovin.) 286,2 b. (136,0 m/130,0 m),
2. Philipp Raimund (Nem.) 279,4 (129,0/130,5),
3. Rjójú Kobajaši (Jap.) 267,2 (130,5/123,0),
4. Anže Lanišek (Slovin.) 265,8 (129,5/123,0),
5. Felix Hoffmann (Nem.) 265,7 (125,5/126,5),
6. Daniel Tschofenig (Rak.) 265,3 (129,5/121,5),
7. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 264,5 (124,5/127,0),
8. Stephan Embacher (Rak.) 261,2 (124,5/126,0),
9. Naoki Nakamura (Jap.) 256,9 (125,0/127,5),
10. Valentin Foubert (Fr.) 256,8 (124,0/126,5)
celkové poradie SP (po 6 z 30 súťaží):
1. Lanišek 356 b.,
2. D. Prevc 270,
3. Kobajaši 266,
4. Tschofenig 248,
5. Stefan Kraft 234,
6. Jan Hörl (obaja Rak.) 202
celkové poradie SP (po 6 z 30 súťaží):
