< sekcia Šport
Prevc napriek diskvalifikácii v Lahti získal veľký glóbus
Na prvé miesto sa posunul Nemec Philipp Raimund.
Autor TASR,aktualizované
Lahti 6. marca (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc si premiérovo v kariére vybojoval veľký glóbus za celkové prvenstvo v hodnotení Svetového pohára napriek dodatočnej diskvalifikácii v piatkovej jednokolovej súťaži v Lahti. Na čele seriálu má už nedostihnuteľný náskok, keďže druhý v celkovom poradí Rjoju Kobajaši z Japonska skončil až šiesty. Vyhral Nemec Philipp Raimund.
Dvadsaťšesťročný Prevc v tejto sezóne na mostíkoch jasne dominoval a dosiahol tzv. grand slam. Na februárových ZOH 2026 v Miláne a Cortine získal dve zlaté medaily - v individuálnej súťaži na veľkom mostíku i v mix tímoch. Ovládol aj prestížne Turné štyroch mostíkov na prelome rokov a v Oberstdorfe sa tešil z víťazstva na MS v letoch. Vlani sa stal svetovým šampiónom v Trondheime. Iba ako druhý skokan v histórii po legendárnom Fínovi Mattim Nykänenovi tak vlastní všetkých päť najcennejších titulov v skokanskom športe.
Prevc si veľký glóbus zaistil s výrazným predstihom, keďže do konca sezóny zostáva ešte sedem individuálnych podujatí. Iba vo štvrtok si v Lahti zabezpečila celkový triumf v SP aj jeho sestra Nika Prevcová. Obaja tak napodobnili staršieho súrodenca Petra Prevca, ktorý prestížny seriál vyhral v sezóne 2015/2016.
V piatok sa Domen Prevc zároveň mohol stať prvým skokanom v histórii so siedmimi víťazstvami vo Svetovom pohári v jednej sérii. Za skok dlhý 129 metrov dostal od rozhodcov 138,8 bodu a na druhé miesto suverénne odsunul Nemca Philippa Raimunda s mankom 9,5 bodu. Prevc však neprešiel kontrolou FIS, keďže dĺžka jeho lyží o jediný centimeter nespĺňala predpísane parametre. Raimund sa tak posunul na prvú priečku, olympijský šampión na strednom mostíku zo ZOH 2026 tak vyhral podujatie SP premiérovo v kariére. Druhý skončil Daniel Tschofenig z Rakúska s mankom iba sedem desatín bodu a na pódium sa prvýkrát dostal tretí Vladimir Zografski z Bulharska. Piatkové skoky v Lahti boli náhradou za zrušené novembrové preteky v Ruke.
„Toto nie je deň, ktorý som si vysníval. Nanešťastie som dnes mal nižšiu váhu, než som očakával. Preto boli moje lyže dlhšie,“ uviedol Prevc po svojej diskvalifikácii pre FIS.
Dvadsaťšesťročný Prevc v tejto sezóne na mostíkoch jasne dominoval a dosiahol tzv. grand slam. Na februárových ZOH 2026 v Miláne a Cortine získal dve zlaté medaily - v individuálnej súťaži na veľkom mostíku i v mix tímoch. Ovládol aj prestížne Turné štyroch mostíkov na prelome rokov a v Oberstdorfe sa tešil z víťazstva na MS v letoch. Vlani sa stal svetovým šampiónom v Trondheime. Iba ako druhý skokan v histórii po legendárnom Fínovi Mattim Nykänenovi tak vlastní všetkých päť najcennejších titulov v skokanskom športe.
Prevc si veľký glóbus zaistil s výrazným predstihom, keďže do konca sezóny zostáva ešte sedem individuálnych podujatí. Iba vo štvrtok si v Lahti zabezpečila celkový triumf v SP aj jeho sestra Nika Prevcová. Obaja tak napodobnili staršieho súrodenca Petra Prevca, ktorý prestížny seriál vyhral v sezóne 2015/2016.
V piatok sa Domen Prevc zároveň mohol stať prvým skokanom v histórii so siedmimi víťazstvami vo Svetovom pohári v jednej sérii. Za skok dlhý 129 metrov dostal od rozhodcov 138,8 bodu a na druhé miesto suverénne odsunul Nemca Philippa Raimunda s mankom 9,5 bodu. Prevc však neprešiel kontrolou FIS, keďže dĺžka jeho lyží o jediný centimeter nespĺňala predpísane parametre. Raimund sa tak posunul na prvú priečku, olympijský šampión na strednom mostíku zo ZOH 2026 tak vyhral podujatie SP premiérovo v kariére. Druhý skončil Daniel Tschofenig z Rakúska s mankom iba sedem desatín bodu a na pódium sa prvýkrát dostal tretí Vladimir Zografski z Bulharska. Piatkové skoky v Lahti boli náhradou za zrušené novembrové preteky v Ruke.
„Toto nie je deň, ktorý som si vysníval. Nanešťastie som dnes mal nižšiu váhu, než som očakával. Preto boli moje lyže dlhšie,“ uviedol Prevc po svojej diskvalifikácii pre FIS.
Svetový pohár vo fínskom Lahti - výsledky:
1. Philipp Raimund (Nem.) 129,3 b.(122,5 m), 2. Daniel Tschofenig (Rak.) 128,6 (124,5), 3. Vladimir Zografski (Bulh.) 127,2 (124,5), 4. Gregor Deschwanden (Švajč.) 126,7 (124,0), 5. Antti Aalto (Fín.) 126,0 (123,0), 6. Rjójú Kobajaši (Jap.) 124,8 (122,0), 7. Maximilian Ortner (Rak.) 120,3 (120,0), 8. Valentin Foubert (Fr.) 119,0 (120,0), 9. Niko Kytösaho (Fín.) 118,3 (120,0), 10. Kamil Stoch (Poľ.) 118,2 (117,5)
Celkové poradie (po 23 z 30 pretekov):
1. Domen Prevc (Slovin.) 1814 b., 2. Kobajaši 1093, 3. Ren Nikaidó (Jap.) 921, 4. Tschofenig 899, 5. Raimund 898, 6. Anže Lanišek (Slovin.) 805
1. Philipp Raimund (Nem.) 129,3 b.(122,5 m), 2. Daniel Tschofenig (Rak.) 128,6 (124,5), 3. Vladimir Zografski (Bulh.) 127,2 (124,5), 4. Gregor Deschwanden (Švajč.) 126,7 (124,0), 5. Antti Aalto (Fín.) 126,0 (123,0), 6. Rjójú Kobajaši (Jap.) 124,8 (122,0), 7. Maximilian Ortner (Rak.) 120,3 (120,0), 8. Valentin Foubert (Fr.) 119,0 (120,0), 9. Niko Kytösaho (Fín.) 118,3 (120,0), 10. Kamil Stoch (Poľ.) 118,2 (117,5)
Celkové poradie (po 23 z 30 pretekov):
1. Domen Prevc (Slovin.) 1814 b., 2. Kobajaši 1093, 3. Ren Nikaidó (Jap.) 921, 4. Tschofenig 899, 5. Raimund 898, 6. Anže Lanišek (Slovin.) 805