Prevc získal zlato na veľkom mostíku

Trondheim 8. marca (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc získal na MS v Trondheime zlato na veľkom mostíku (HS-138). V sobotňajšej súťaži triumfoval so ziskom 301,8 bodu, domáceho Nóra Mariusa Lindvika predstihol o 4,7 bodu. Bronz vybojoval Rakúšan Jan Hörl. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík obsadil 48. miesto, v 1. kole dostal za skok dlhý 100,5 m 69,7 bodu a nepostúpil do 2. kola.



Dvadsaťpäťročný Prevc vybojoval v Trondheime druhú zlatú medailu po prvenstve so slovinským družstvom v mužskej tímovej súťaži, zo zmiešanej tímovej súťaže má striebro. Rozosmutnil tak domácich fanúšikov a zabránil Lindvikovi k cennému double, nórsky favorit predtým triumfoval na strednom mostíku HS-102. Súrodenci Prevcovci ovládli MS 2025, Domenova sestra Nika Prevcová bola zlatá na strednom a veľkom mostíku a spoločne s bratom strieborná v mixe.



Prevc viedol už po 1. kole, keď za výkon 138 m dostal 146,4 bodu. Rovnako dlhý skok predviedol aj víťaz kvalifikácie Lindvik, lenže mal nižšie štýlové známky a zaostával o 0,7 bodu. Priebežne tretí bol Hörl. Lindvik v 2. kole hodil svojmu súperovi rukavicu, keď skočil 139,5 metra a dostal sa do vedenia. Črtal sa ďalší domáci úspech, tribúny burácali, ale nie na dlho. Prevc totiž ustál tlak, predviedol najdlhší skok dňa 140,5 m, k tomu pridal aj fantastické štýlové známky, keď dvakrát dostal dvadsiatku a mohol oslavovať.



Rakúšania podali v sobotu spoločne s Poliakmi a Slovincami protest proti kombinézam nórskych skokanov. Rozhodli sa po tom, ako zhliadli video poľského novinára. FIS protest zamietla, podľa nej boli kombinézy zošité nezvyčajne, ale neodporovali normám.