< sekcia Šport
Prevc získal zlato na veľkom mostíku, Kapustík skončil 21.
Striebro získal Japonec Ren Nikaidó (295,0) a bronz Poliak Kacper Tomasiak (291,2).
Autor TASR,aktualizované
Predazzo 14. februára (TASR) - Hektor Kapustík sa postaral o najlepší výsledok pre slovenské skoky na lyžiach pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti. V sobotu obsadil 21. miesto v súťaži na veľkom mostíku na ZOH 2026 so známkou 248,3. Zlato na mostíku v Predazzu získal Slovinec Domen Prevc (301,8 b), striebro Japonec Ren Nikaidó (295,0) a bronz Poliak Kacper Tomasiak (291,2).
Osemnásťročný Kapustík mal šťastie pri postupe do 2. kola. Pôvodne sa po absolvovaní všetkých 50 skokov v 1. kole objavil na 31. mieste, pod čiarou postupu o jedinú priečku a o jedinú desatinu bodu. Dostal sa však medzi najlepšiu tridsiatku, pretože jury dodatočne diskvalifikovala Rakúšana Daniela Tschofeniga pre nedovolené rozmery obuvi. Za možnosť skákať aj 2. kolo sa odvďačil dokonale, keď predviedol 17. najlepší výkon, skočil 132,0 m a získal 127,1 b. Prvý skok mu nevyšiel ideálne technicky, dopadol na métu 131,5 m, no po dopade sa mu rozišli lyže. Od rozhodcov sa mu počítali slabšie známky, dve šestnástky a jedna 16,5, celkovo 121,2 b. Kapustík sa vo výsledkovej listine ocitol po boku Poliaka Kamila Stocha, trojnásobný olympijský šampión dosiahol rovnaké hodnotenie a prebiehajúca sezóna by mala byť pre neho posledná.
Prevc dominuje Svetovému poháru, pripísal si v ňom 11 prvenstiev a stal sa aj víťazom prestížneho Turné štyroch mostíkov. V Predazze sa dočkal aj individuálneho zlata pod piatimi kruhmi, keď na strednom mostíku obsadil 6. priečku. Má už zlato zo súťaže mixu.
Na najvyšší stupeň sa Prevc posunul z 2. priečky po 1. kole, keď predstihol Japonca. Nikaidó mal po prvom kole výrazný náskok sedem bodov pred Slovincom, no svoj druhý pokus nezvládol ideálne a klesol o priečku nižšie. Pridal však do zbierky tretí cenný kov z olympiády. Má bronz zo stredného mostíka i z mixu. Tomasiak a Nikaidó sa na strednom mostíku delili o 3. priečku, na veľkom získal Poliak bronz sám, keď poskočil o jedno miesto dopredu oproti 1. kolu.
Zlatý z prvej individuálnej súťaže v Predazzu Nemec Philipp Raimund skončil na 9. mieste (277,4 b.). Druhý v priebežnom hodnotení SP Japonec Rjójú Kobajaši sa po 11. priečke v 1. kole posunul na konečnú šiestu (284,5 b.).
Osemnásťročný Kapustík mal šťastie pri postupe do 2. kola. Pôvodne sa po absolvovaní všetkých 50 skokov v 1. kole objavil na 31. mieste, pod čiarou postupu o jedinú priečku a o jedinú desatinu bodu. Dostal sa však medzi najlepšiu tridsiatku, pretože jury dodatočne diskvalifikovala Rakúšana Daniela Tschofeniga pre nedovolené rozmery obuvi. Za možnosť skákať aj 2. kolo sa odvďačil dokonale, keď predviedol 17. najlepší výkon, skočil 132,0 m a získal 127,1 b. Prvý skok mu nevyšiel ideálne technicky, dopadol na métu 131,5 m, no po dopade sa mu rozišli lyže. Od rozhodcov sa mu počítali slabšie známky, dve šestnástky a jedna 16,5, celkovo 121,2 b. Kapustík sa vo výsledkovej listine ocitol po boku Poliaka Kamila Stocha, trojnásobný olympijský šampión dosiahol rovnaké hodnotenie a prebiehajúca sezóna by mala byť pre neho posledná.
Prevc dominuje Svetovému poháru, pripísal si v ňom 11 prvenstiev a stal sa aj víťazom prestížneho Turné štyroch mostíkov. V Predazze sa dočkal aj individuálneho zlata pod piatimi kruhmi, keď na strednom mostíku obsadil 6. priečku. Má už zlato zo súťaže mixu.
Na najvyšší stupeň sa Prevc posunul z 2. priečky po 1. kole, keď predstihol Japonca. Nikaidó mal po prvom kole výrazný náskok sedem bodov pred Slovincom, no svoj druhý pokus nezvládol ideálne a klesol o priečku nižšie. Pridal však do zbierky tretí cenný kov z olympiády. Má bronz zo stredného mostíka i z mixu. Tomasiak a Nikaidó sa na strednom mostíku delili o 3. priečku, na veľkom získal Poliak bronz sám, keď poskočil o jedno miesto dopredu oproti 1. kolu.
Zlatý z prvej individuálnej súťaže v Predazzu Nemec Philipp Raimund skončil na 9. mieste (277,4 b.). Druhý v priebežnom hodnotení SP Japonec Rjójú Kobajaši sa po 11. priečke v 1. kole posunul na konečnú šiestu (284,5 b.).
ZOH 2026 - skoky na lyžiach
muži - veľký mostík:
1. Domen Prevc (Slovin.) 301,8 b. (138,5 m/141,5 m),
2. Ren Nikaidó (Jap.) 295,0 (140,0/136,5),
3. Kacper Tomasiak (Poľ.) 291,2 (133,0/138,5),
4. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 288,0 (136,0/135,5),
5. Jan Hörl (Rak.) 286,9 (134,5/136,0),
6. Rjójú Kobajaši (Jap.) 284,5 (131,0/138,5),
7. Stephan Embacher (Rak.) 284,1 (133,0/136,0),
8. Iľja Mizernych (Kaz.) 281,6 (140,5/136,0),
9. Philipp Raimund (Nem.) 277,4 (131,0/136,0),
10. Vladimir Zografski (Bulh.) 277,3 (133,5/133,5),...
21. Hektor KAPUSTÍK (SR) 248,3 (131,5/132)
muži - veľký mostík:
1. Domen Prevc (Slovin.) 301,8 b. (138,5 m/141,5 m),
2. Ren Nikaidó (Jap.) 295,0 (140,0/136,5),
3. Kacper Tomasiak (Poľ.) 291,2 (133,0/138,5),
4. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 288,0 (136,0/135,5),
5. Jan Hörl (Rak.) 286,9 (134,5/136,0),
6. Rjójú Kobajaši (Jap.) 284,5 (131,0/138,5),
7. Stephan Embacher (Rak.) 284,1 (133,0/136,0),
8. Iľja Mizernych (Kaz.) 281,6 (140,5/136,0),
9. Philipp Raimund (Nem.) 277,4 (131,0/136,0),
10. Vladimir Zografski (Bulh.) 277,3 (133,5/133,5),...
21. Hektor KAPUSTÍK (SR) 248,3 (131,5/132)