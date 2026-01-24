Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prevc získal zlato o takmer 60 bodov pred Lindvikom

Na snímke uprostred slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc, ktorý triumfoval v súťaži Svetového pohára v Sappore 18. januára 2026. Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc triumfoval aj v nedeľňajšej súťaži Svetového pohára v Sappore. V japonskom stredisku predstihol o 3,2 bodu domáceho Rjojua Kobajašiho (vľavo) a slávil víťazné double. Tretí skončil so stratou 11,9 bodu obhajca veľkého glóbusu Rakúšan Daniel Tschofenig. Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže. Foto: TASR/AP

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík na šampionáte neštartuje. Na ceste z podujatia SP v Sappore totiž ochorel a nasadili mu antibiotiká.

Oberstdorf 24. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénnym spôsobom triumfoval na MS v letoch v nemeckom Oberstdorfe. Po štyroch skokoch mal náskok priepastných 59,5 bodu pred druhým Nórom Mariusom Lindvikom. Bronz získal Japonec Ren Nikaidó s odstupom 63 bodov.

Prevc mal po prvom dni a prvých dvoch pokusoch odstup 14 bodov pred druhým Nikaidóm. Po treťom skoku už mal pred súpermi náskok 48,5 bodu a výborný let predviedol aj na záver súťaže. Víťaz podujatia z roku 2022 Lindvik bol po prvom dni tretí a na druhú priečku sa vyšvihol až záverečným skokom. Nikaidó klesol na bronzovú priečku, no napriek tomu zariadil pre Japonsko prvú medailu z podujatia od roku 1998.

Prevc rozšíril svoju zbierku o druhé individuálne zlato z významného podujatia, už pred rokom na MS v severskom lyžovaní v Trondheime zvíťazil v súťaži na veľkom mostíku. Z MS v letoch mal doteraz dva najcennejšie kovy z tímových súťaží. Prevc v tejto sezóne dominuje, keď vedie Svetový pohár a zaznamenal v ňom už deväť triumfov. MS v letoch sa však do bojov o veľký krištáľový glóbus nepočítajú. Dvadsaťšesťročný Slovinec nadviazal na svojho staršieho brata Petra, ktorý na podujatí triumfoval v roku 2016. Slovinsko má v histórii ešte aj tretieho svetového šampióna v letoch. V roku 2012 triumfoval Robert Kranjec.

Slovenský reprezentant Hektor Kapustík na šampionáte neštartuje. Na ceste z podujatia SP v Sappore totiž ochorel a nasadili mu antibiotiká. Pred OH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo sa na prelome januára a februára ešte predstaví na podujatiach v nemeckom Willingene. V Oberstdorfe je v nedeľu na programe ešte súťaž tímov.
