Prevc zvíťazil i v Ga-Pa a suverénne vedie Turné
Na pódiu ho doplnili dvaja Rakúšania, druhý Jan Hörl s výrazným mankom 15,4 bodu a tretí Stephan Embacher so stratou 16 bodov.
Autor TASR,aktualizované
Oberstdorf 1. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc suverénne zvíťazil aj vo štvrtkových druhých pretekoch 74. ročníka Turné štyroch mostíkov. Na olympijskom mostíku v Garmisch-Partenkirchene zopakoval svoj triumf z Oberstdorfu a upevnil si svoje vedenie v celkovom hodnotení podujatia. Na pódiu ho doplnili dvaja Rakúšania, druhý Jan Hörl s výrazným mankom 15,4 bodu a tretí Stephan Embacher so stratou 16 bodov.
Prevc zaznamenal siedmy triumf v sezóne Svetového pohára a v predchádzajúcich desiatich súťažiach skončil vždy na pódiu medzi najlepšou trojkou. V Ga-Pa viedol už po prvom kole, keď predviedol skok dlhý 143 m a získal 149,3 b. Hörl mu kvalitne sekundoval, keď skočil 141 m, nazbieral 146,1 b a strácal po prvom pokuse iba 3,2 bodu. V 2. kole však Prevc demonštroval svoju aktuálnu formu a v náročnom zadnom vetre svojim súperom odskočil. Predviedol 141 m, dostal 153,8 b. a získal súhrnnú známku 303,1. Hörl v druhom kole skočil 131,5 m a získal 141,6 b.
Embacher sa na tretiu priečku posunul zo štvrtej po 1. kole a na pódiu vystúpil iba druhýkrát v kariére a prvýkrát na Turné. Druhý z Oberstsdorfu Rakúšan Daniel Tschofenig skončil až na 9. priečke (257,4), tretí z prvých pretekov Nemec Felix Hoffmann obsadil 6. miesto (275,9).
