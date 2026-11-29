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Prevcová dosiahla v Hizenbachu prvý triumf v sezóne
Prevcová sa dostala na pódium druhýkrát v tomto ročníku, v sobotu skončila v Hizenbachu druhá.
Autor TASR,aktualizované
Hizenbach 29. novembra (TASR) - Slovinská skokanka na lyžiach Nika Prevcová dosiahla prvé víťazstvo v novej sezóne Svetového pohára. V nedeľnej súťaži na strednom mostíku v rakúskom Hinzenbachu triumfovala so ziskom 235,7 bodu pred domácou Lisou Fettnerovou (233,5) a Nemkou Agnes Reischovou (230,5).
Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu viedla už po úvodnom kole, v ktorom pristála na značke 89,5 m a získala 122,2 bodu. Prevcová sa dostala na pódium druhýkrát v tomto ročníku, v sobotu skončila v Hizenbachu druhá. „Som rada, že som dnes predviedla tri dobré skoky a chcem v tom pokračovať,“ povedala podľa agentúry STA. Na čele celkového poradia sa udržala Anna Odine Strömová z Nórska, ktorá v nedeľu obsadila ôsme miesto.
Slovenka Kira Mária Kapustíková nenadviazala na sobotňajšiu 25. priečku a ďalšie body do hodnotenia SP nepridala. V 1. kole dosiahla 33. miesto s 93,8 bodu za skok dlhý 85 m, od postupu do finálovej tridsiatky ju delilo 1,6 bodu. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila z kvalifikácie, v ktorej skončila na 51. mieste s výkonom 76 m a známkou 82,2 bodu.
Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu viedla už po úvodnom kole, v ktorom pristála na značke 89,5 m a získala 122,2 bodu. Prevcová sa dostala na pódium druhýkrát v tomto ročníku, v sobotu skončila v Hizenbachu druhá. „Som rada, že som dnes predviedla tri dobré skoky a chcem v tom pokračovať,“ povedala podľa agentúry STA. Na čele celkového poradia sa udržala Anna Odine Strömová z Nórska, ktorá v nedeľu obsadila ôsme miesto.
Slovenka Kira Mária Kapustíková nenadviazala na sobotňajšiu 25. priečku a ďalšie body do hodnotenia SP nepridala. V 1. kole dosiahla 33. miesto s 93,8 bodu za skok dlhý 85 m, od postupu do finálovej tridsiatky ju delilo 1,6 bodu. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila z kvalifikácie, v ktorej skončila na 51. mieste s výkonom 76 m a známkou 82,2 bodu.
SP v skokoch na lyžiach žien - HS 90 v rakúskom Hinzenbachu:
1. Nika Prevcová (Slovin.) 235,7 bodu (89,5 m/88,0 m), 2. Lisa Fettnerová (Rak.) 233,5 (87,5/88,0), 3. Agnes Reischová (Nem.) 230,5 (91,0/87,0)
priebežné poradie SP (po 4 z 32 pretekov):
1. Anna Odine Strömová (Nór) 242, 2. Prevcová 220, 3. Fettnerová 212, ..., 36. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ (SR) 8
1. Nika Prevcová (Slovin.) 235,7 bodu (89,5 m/88,0 m), 2. Lisa Fettnerová (Rak.) 233,5 (87,5/88,0), 3. Agnes Reischová (Nem.) 230,5 (91,0/87,0)
1. Nika Prevcová (Slovin.) 235,7 bodu (89,5 m/88,0 m), 2. Lisa Fettnerová (Rak.) 233,5 (87,5/88,0), 3. Agnes Reischová (Nem.) 230,5 (91,0/87,0)
priebežné poradie SP (po 4 z 32 pretekov):
1. Anna Odine Strömová (Nór) 242, 2. Prevcová 220, 3. Fettnerová 212, ..., 36. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ (SR) 8
1. Nika Prevcová (Slovin.) 235,7 bodu (89,5 m/88,0 m), 2. Lisa Fettnerová (Rak.) 233,5 (87,5/88,0), 3. Agnes Reischová (Nem.) 230,5 (91,0/87,0)