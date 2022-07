Prezident Atletica Madrid vylúčil príchod Ronalda

Madrid 29. júla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo neposilní Atletico Madrid. Uviedol to v piatok prezident španielskeho klubu Enrique Cerazo. Šéf Atletica pri prezentácii Nahuela Molinu zdôraznil, že argentínsky obranca je poslednou posilou Atletica v letnom prestupovom období. Informovala o tom agentúra dpa.



Ronaldo počas stretnutia v tréningovom centre v Carringtone opäť zdôraznil svoju túžbu opustiť Manchester United. Vedenie anglického klubu však naďalej trvá na tom, že nie je na predaj. Podľa zámorského portálu The Athletic začal Ronaldov agent Jorge Mendes rokovania so Sportingom Lisabon. Tridsaťsedemročný útočník odštartoval svoju profesionálnu kariéru práve v Sportingu, odkiaľ v roku 2003 prvýkrát prestúpil do Manchestru United.



Ronaldo dal už skôr jasne najavo, že chce hrať v tejto sezóne Ligu majstrov, United sa prebojovali iba do Európskej ligy. Vedenie klubu a nový tréner Erik ten Hag však chcú Ronalda udržať. Portugalčan má s Manchestrom platnú zmluvu do roku 2023.