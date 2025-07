Prezident federácie profesionálnych futbalistov skritizoval MS klubov

New York 14. júla (TASR) - Medzinárodná federácia profesionálnych futbalistov (FIFPro) tvrdí, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zorganizovala majstrovstvá sveta klubov v USA bez dialógu a rešpektu voči hráčom. Prezident FIFPro Sergio Marchi vo svojom stanovisku ostro skritizoval 32-členný turnaj, ktorý po dvoch týždňoch vyvrcholil finálovým duelom na Štadióne MetLife v East Rutherforde.



Historické podujatie, ktoré napokon ovládla londýnska Chelsea, bolo už od samého začiatku pod paľbou kritiky. Spomínali sa najmä nebezpečne vysoké teploty a neexistujúci priestor na oddych medzi sezónami. „Nedávne MS klubov vyvolali nadšenie u mnohých fanúšikov. Aj napriek tomu musí FIFPro nepochybne zdôrazniť, že toto podujatie ukázalo aj nebezpečný odklon od skutočnej reality väčšiny futbalistov,“ uviedol Marchi vo vyhlásení.



V sobotu sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa zástupcovia FIFA zaoberali najmä zdravím a blahobytom profesionálnych hráčov. Podľa agentúry DPA však FIFA nepozvala na zasadnutie nikoho zo zástupcov FIFPro. „To, čo bolo prezentované ako oslava futbalu, nebolo ničím iným ako fikciou, ktorú zinscenovala FIFA. Propagoval to najmä jej prezident Gianni Infantino, a to bez dialógu či rešpektu voči všetkým, pre ktorých futbal predstavuje každodenné úsilie,“ uvádza sa vo vyhlásení FIFPro.