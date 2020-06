Prezident FFF chce dohrať pohárové súťaže a želá si divácku účasť

Paríž 6. júna (TASR) - Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) dúfa, že v tejto sezóne riadne ukončia aspoň pohárové súťaže. Tie preložili v apríli pre pandémiu koronavírusu a mohli by sa dohrať v auguste. Na programe sú finále, v Ligovom pohári sa Paríž St. Germain stretne s Lyonom a v národnom so St. Etienne.



Podľa šéfa FFF Noela Le Graeta sa dokonca pohrávajú s myšlienkou na obmedzenú divácku účasť. Všetko však bude závisieť od stanoviska štátnych predstaviteľov. "Chceli by sme mať na štadióne nejakú návštevu, to je naše prianie. Sme v úzkom kontakte s vládou a možno sa nám podarí otvoriť diskusiu o počte divákov, aj pre novú sezónu," citovala La Graeta agentúra AFP.



Kým s dohratím pohárov sa stále počíta, La Graet vylúčil možnosť obnovenia Ligue 1. Vedenie ligovej súťaže ukončilo sezónu už v apríli. Titul udelili PSG a určili aj zostupujúcich. To však vyvolalo nevôľu vo viacerých kluboch. Lyon, ktorému ušla účasť v európskych súťažiach, sa obrátil na súd a žiada o zrušenie rozhodnutia o ukončení Ligue 1. Podobne sú na tom aj Amiens a Toulouse, tí sa snažia zvrátiť zostup do druhej ligy, no netrvajú na reštarte sezóny. "Plníme nariadenia vlády, takže o tomto debata neprichádza do úvahy. Radšej sa treba sústrediť na sezónu 2020/2021. Hráči budú lepšie pripravení a oddýchnutí. V žiadnom prípade nebudeme uprednostňovať peniaze na úkor zdravia," povedal La Graet.



Pandémia nezatriasla iba klubovými pokladnicami, ale do problémov dostala aj federáciu. Prezident FFF prezradil, že aj oni museli prijať úsporné opatrenia: "Museli sme zrušiť štyri medzištátne zápasy, čo nám spôsobilo stratu asi 10 miliónov eur. Na druhej strane nemáme niektoré výdavky a obmedzili sme činnosť, takže na konci júna by sme mali mať vyrovnaný rozpočet."