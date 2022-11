Prezident FIFA tvrdí, že kritici šampionátu majú dvojaký meter

Dauha 19. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino poukázal na pokryteckosť európskych kritikov, ktorí spochybňujú usporiadanie MS v Katare. Tvrdí, že majú dvojaký meter.



Svetový šampionát v Katare sprevádzajú kontroverzie v oblasti ľudských práv a zaobchádzania s migrujúcimi pracovníkmi, ktorí stavali štadióny a infraštruktúru. "Za to, čo sme my Európania robili uplynulých 3000 rokov, by sme sa ďalších 3000 mali ospravedlňovať, kým ostatným začneme dávať morálne lekcie," vyhlásil v sobotu Infantino. Tvrdí, že Katar a hlavné mesto Dauha sú pripravené usporiadať najlepšie majstrovstvá sveta vôbec.



Kritiku MS v Katare spájal so šikanovaním a diskrimináciou, ktorú podľa vlastných slov zažil ako dieťa talianskych rodičov, ktorí sa presťahovali za prácou do Švajčiarska. Prezident FIFA povedal, že zatiaľ, čo európske krajiny svoje hranice prisťahovalcom za prácou uzavreli, Katar ponúkol príležitosti pracovníkom z Indie, Bangladéša a ďalších krajín juhovýchodnej Ázie. "Dnes sa cítim ako Katarčan. Dnes sa cítim ako Arab. Dnes sa cítim ako Afričan. Dnes sa cítim ako gay. Dnes sa cítim ako migrujúci pracovník," citovala agentúra AP z jeho tradičnej predšampionátovej tlačovej konferencie.



Organizátori majstrovstiev sveta len dva dni pred nedeľným štartom turnaja zakázali predaj piva na štadiónoch a v ich okolí. Alkohol je v islamskej krajine do značnej miery zakázaný, no organizátori vyvolali svojím neskorým rozhodnutím medzi fanúšikmi hnev. "Osobne si myslím, že ak tri hodiny denne nemôžete piť pivo, prežijete. To isté platí vo Francúzsku, Španielsku či Škótsku," reagoval Infantino podľa AFP.