Prezident FIS Eliasch o zranení Vonnovej: „Neuveriteľná smola“
Fenomenálna Američanka utrpela deväť dní pred nedeľňajšími pretekmi na ZOH zranenie ľavého kolena, v ktorom si pretrhla predný skrížený väz.
Autor TASR
Cortina D´Ampezzo 9. februára (TASR) - Podľa prezidenta Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) Johana Eliascha mala Američanka Lindsey Vonnová „neuveriteľnú smolu“ pri nedeľňajšom páde. Bezprostredne po ňom ju transportovali do nemocnice, v ktorej podstúpila dva operačné zákroky. Okamžite sa vyrojili špekulácie o tom, či bolo správne postaviť sa na štart olympijského zjazdu.
Fenomenálna Američanka utrpela deväť dní pred nedeľňajšími pretekmi na ZOH zranenie ľavého kolena, v ktorom si pretrhla predný skrížený väz. Napriek problému, ktorý športovcov často vyradí na niekoľko mesiacov, sa rozhodla štartovať na ZOH. V tréningoch pôsobila istým dojmom, no preteky sa pre ňu skončili hrozivým pádom. Dvanásť sekúnd po štarte stratila kontrolu, nekontrolovane sa kotúľala po svahu až napokon dopadla na chrbát so skríženými lyžami pod sebou. Krátko po príchode zdravotníkov sa ozýval jej krik od bolesti. Najskôr ju previezli na kliniku v Cortine, potom do väčšej nemocnice v Trevise.
„O svojom štarte musí rozhodnúť každý športovec. V jej prípadne ide o to, že určite dobre pozná svoje zranenia lepšie než ktokoľvek iný. Všetci športovci majú nejaké zranenia. Dôležité je, aby si ľudia uvedomili, že pri nehode, ktorá sa jej stala, mala neuveriteľnú smolu. Bola to situácia jedna z tisíc. Dostala sa príliš blízko k bránke a zasekla sa, keď bola vo vzduchu a začala sa otáčať. Z toho sa nikto nespamätá pokiaľ nespraví otočku o 360 stupňov. Toto je súčasť lyžovania, je to nebezpečný šport,“ uviedol Eliasch podľa AP.
