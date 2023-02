Prezident Francúzskej futbalovej federácie Le Graet odstúpil z funkcie

Paríž 28. februára (TASR) - Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noel Le Graet odstúpil v utorok po 11 rokoch z funkcie po obvineniach zo sexuálneho a psychického obťažovania.



"Vzhľadom na jeho správanie voči ženám, jeho verejné komentáre a zlyhania v riadení FFF už pán Le Graet nemá potrebnú legitimitu na to, aby mohol riadiť a reprezentovať francúzsky futbal," citovala z oficiálnej správy federácie agentúra AFP. Le Graet už v januári súhlasil, že odstúpi, kým nebude známy výsledok auditu. Ten dospel k záveru, že by sa nemal vrátiť do funkcie, pretože jeho "excesy v správaní sú nezlučiteľné s výkonom jeho funkcií."



Minulý mesiac sa prevalila kauza s hráčskou agentkou Soniou Souidovou, podľa ktorej obťažovanie prebiehalo v rokoch 2013 a 2017. Funkcionár sa okrem toho nevhodným spôsobom vyjadril na adresu Zinedina Zidana v súvislosti s možným obsadením postu reprezentačného trénera, keď spochybnil jeho kvality. Neskôr sa za svoje slová ospravedlnil.



Le Graet po abdikácii z funkcie prezidenta FFF bude pracovať pre kanceláriu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v Paríži, ktorá vznikla len predvlani. "Do štruktúr FIFA si ho vybral Gianni Infantino. Bude riadiť kanceláriu v Paríži. Túto prácu dostal kvôli jeho kompetenciám, odbornosti a skúsenostiam," povedal člen výkonného výboru FFF Eric Borghini.