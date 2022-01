Prezident IIHF Tardif: Turnaje v Pekingu chceme uskutočniť

Olympijské kruhy namontované na vrchole konštrukcie vo štvrtok 13. januára 2022 neďaleko lyžiarskeho strediska na okraji Pekingu v Číne. Foto: TASR/AP

Zürich 13. januára (TASR) - Olympijské hokejové turnaje mužov i žien v Pekingu by sa mali konať aj napriek obavám zo súčasnej pandemickej situácie. Vo štvrtok to potvrdili zástupcovia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).V uplynulých dňoch viaceré médiá informovali, že medzi národnými zväzmi a ligami sa zvyšuje neistota v súvislosti so šírením koronavírusu, ktoré zapríčinilo odklady mnohých zápasov a poslalo do karantén viaceré tímy.citovala agentúra DPA slová prezidenta IIHF Luca Tardifa.Aj podľa prezidenta Nemeckého hokejového zväzu (DEB) a člena Rady IIHF Franza Reindla sa po štvrtkovom krízovom stretnutí v Zürichu obavy zo zrušenia pekinských hokejových turnajov zmiernili.povedal pre DPA.Zámorská NHL už pred Vianocami oznámila, že pre rýchlo sa šíriaci variant koronavírusu omikron neumožní svojim hráčom štart pod piatimi olympijskými kruhmi, a to aj napriek pôvodnému prísľubu zahrnutému v kolektívnej zmluve. Pandemické problémy teraz zažívajú aj európske hokejové súťaže, ktorých program výrazne nahlodala nákaza. Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) sa po náraste prípadov koronavírusu v jednotlivých tímoch rozhodlo prerušiť sezónu. Posledné zápasy základnej časti sa odohrajú v piatok 14. januára, súťaž bude po "covidovej" prestávke pokračovať od soboty 22. januára. Odklady zápasov kvôli COVID-19 sú na dennom programe aj vo Fínsku, Švédsku, Nemecku, Česku či Slovensku. Zvýšené obavy panujú aj po MS hráčov do 20 rokov v Kanade, ktoré predčasne ukončili po tom, ako pozitívne testy na koronavírus spôsobili kontumáciu troch duelov a poslali do karantény tri reprezentačné tímy.Hokej ako interiérový šport je na rozdiel od iných olympijských športov koronavírusom viac ohrozený. Zásadný verdikt o prípadom zrušení pekinského turnaja, ktorý má odštartovať 9. februára, môže vyniesť iba Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Rozhodovať sa však môže iba na základe postoja IIHF. Slovenskí reprezentanti by mali otvoriť svoje účinkovanie na ZOH 2022 vo štvrtok 10. februára o 9.40 SEČ duelom s Fínskom, v C-skupine sa majú stretnúť ešte so Švédskom (v piatok 11. februára o 9.40) a Lotyšskom (v nedeľu 13. februára o 5.10).