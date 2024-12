Prezident Iránu vyzval na zrušenie zákazu práce pre Aliho Daeiho

Teherán 24. decembra - Iránsky prezident Massoud Peseschkian vyzval na zrušenie zákazu práce pre iránsku futbalovú legendu Aliho Daeiho. Podľa denníka Etemad, ktorý má blízko k prezidentskej kancelárii, Peseschkian nariadil svojmu ministrovi športu, aby zrušil zákaz, a aby sa Daei mohol vrátiť k futbalu. Pozorovatelia to považujú za pokus prezidenta upokojiť politické a ekonomické protesty v krajine.



Bývalý profesionál upadol do nemilosti po tom, čo v roku 2022 podporil ženské hnutie „Žena, život, sloboda“ a ostro kritizoval islamský systém. Okrem zákazu pracovať a opustiť krajinu mu dočasne zatvorili aj jeho reštauráciu v Teheráne. Odvtedy sa v krajine teší veľkej obľube nielen ako futbalista, ale aj ako vládny kritik. Vo svojej prvej reakcii však Daei vylúčil návrat k futbalu. "Nemám o to žiadny záujem."



Podľa medializovaných informácií sa o ňom dokonca uvažovalo ako o kandidátovi na funkciu prezidenta futbalového zväzu – aj to však kategoricky odmietol. "Ani niekoľko párov koní by ma tam nedokázalo dostať," povedal 55-ročný futbalista. Športoví odborníci sa však domnievajú, že nie je vylúčený jeho návrat do jeho bývalého klubu Persepolis Teherán, ktorý je momentálne v kríze.



Daei bol kapitán a hlavný tréner iránskej reprezentácie, v rokoch 1997 až 2002 hral v Bundeslige za Arminiu Bielefeld, Bayern Mníchov a Herthu Berlín. V roku 1999 ho zvolili za ázijského futbalistu roka. So 108 gólmi v reprezentácii je tretím najúspešnejším strelcom na svete za Lionelom Messim a Cristianom Ronnaldom. Okrem reštaurácie vlastní niekoľko športových obchodov považujú ho za úspešného podnikateľa.