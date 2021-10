Prezident Kozák po rokovaní Výboru NR SR: Ľady sa pohli

Bratislava 26. októbra (TASR) - Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák absolvoval v utorok rokovanie Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré zvolali v reakcii na udalosti z nedohratého a napokon skontumovaného derby FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava (0:3).



"Ľady sa pohli a je vôľa veci zmeniť. To je dôležitý odkaz," uviedol prezident riadiaceho orgánu najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. "Udalosti z posledného derby sa nedajú vrátiť späť. Dá sa z nich ale poučiť a naštartovať zmeny, po ktorých voláme my, kluby, ale v prvom rade drvivá väčšina verejnosti, slušní fanúšikovia, ktorí chcú ísť na futbal a chcú podporiť svoj obľúbený klub. Je dôležité odsúdiť agresívne správanie tiežfanúšikov na poslednom derby Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava, no ešte dôležitejšie je prijať riešenia, aby sa to už nikdy nezopakovalo," uvádza tlačová správa ÚLK.



"Je politická vôľa meniť legislatívu, a to je pozitívna správa. Dlhodobo sa snažíme o naštartovanie podobnej diskusie. Udalosti z predchádzajúceho víkendu nikoho netešia a boli by sme radi, ak by sa nikdy nestali, no, zdá sa, že všetko zlé je na niečo dobré. Ľady sa pohli a my to veľmi oceňujeme. Bez represívnych opatrení voči jednotlivcom, bez účinného preventívneho mechanizmu, nevystavíme chuligánom stopku. Ak však budeme tvrdo trestať vinníkov, ktorí páchajú zverstvá, aké sme mohli vidieť počas derby, k zmene príde. Najdôležitejšia je ale v tomto prevencia. Takíto tiežfanúšikovia by sa na futbal nemali nikdy dostať," konštatoval Kozák.



Už v stredu zasadne pracovná skupina, ktorá sa bude tematikou zaoberať. "Máme skúsenosti zo zahraničia, kde sa vyrovnali s väčšími skupinami fanúšikov ako u nás. Vítame vôľu meniť legislatívu. Chceme, aby na futbal chodili slušní fanúšikovia. Samozrejme, k futbalu patria vášne a emócie, bez nich by táto hra strácala čaro. Nikto nechce z futbalu spraviť divadlo, veď choreo má svoje čaro a je typickou súčasťou zápasov aj vo vyspelých krajinách sveta. Vieme, že je to beh na dlhú trať, no sme športovci a máme slušnú kondičku. Verím, že sú podobne nastavení všetci," dodal Kozák.



Parlamentný výbor zvolali v reakcii na udalosti z futbalového derby Trnava – Slovan, ktoré sa 17. októbra nedohralo. Po necelej štvrťhodine ho rozhodca musel prerušiť, keďže na hraciu plochu vbehli výtržníci a došlo medzi nimi aj k fyzickým konfrontáciám. Došlo i k zraneniam. Polícia po stretnutí oznámila, že pokyn na zásah bezpečnostných zložiek prišiel zo strany organizátora neskoro. Prezídium ÚLK neskôr rozhodlo o kontumácii v prospech Slovana.