Prezident La Ligy odmietol žiadosť Courtoisa o odloženie duelu

Madrid 12. júla (TASR) - Prezident najvyššej španielskej futbalovej súťaže Javier Tebas odmietol žiadosť brankára Thibauta Courtoisa z Realu Madrid o odloženie úvodného zápasu tímu v nadchádzajúcej sezóne. Cieľom bolo, aby mali hráči viac času na odpočinok po rozšírených MS klubov.



Real Madrid bol v stredu eliminovaný v semifinále po prehre 0:4 s Parížom Saint-Germain a má 41 dní voľna pred úvodným zápasom v La Lige proti Osasune, ktorý je naplánovaný na 19. augusta. Tebas v tejto súvislosti uviedol, že rozhodnutie neodložiť zápas prijala Španielska futbalová federácia, pričom La Liga s tým súhlasila. Podľa jeho slov mali hráči mať 21 dní voľna a 21 dní predsezónneho tréningu.



„Myslím, že budú mať 20 dní na odpočinok namiesto 21. A žiadna iná liga – Premier League pre Chelsea alebo Ligue 1 pre PSG, nemení svoj kalendár,“ uviedol Tebas pre AP. „Nemyslím si, že by sme mali meniť z tohto dôvodu program, najmä keď ide o jeden deň,“ dodal Tebas. Real Madrid odohral v uplynulom ročníku 68 súťažných zápasov, z toho 38 v domácej súťaži, 14 v Lige majstrov, po šesť v Španielskom pohári a na MS klubov, dva v španielskom Superpohári a po jednom v Superpohári UEFA a Interkontinentálnom pohári.



„S La Ligou je to vždy také isté. Takéto komentáre od prezidenta som nevidel v Taliansku, Anglicku ani v NBA či NFL. Je v poriadku, ak Tebas nemá rád MS klubov, ale existujú. Je to súčasť kalendára FIFA. Sme tu súťažne a zdá sa, že tento pán chce byť stredobodom pozornosti. Nikdy som nevidel prezidenta inej súťaže, ktorý by hovoril takto. Riskujeme tu zdravie hráčov,“ reagoval belgický brankár.