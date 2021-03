Prezident MOV Bach odmietol výzvy na bojkot hier v Pekingu

Lausanne 12. marca (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v piatok odmietol výzvy na bojkot zimnej olympiády 2022 v Pekingu. Volajú po ňom viaceré ľudskoprávne organizácie, najmä pre prenasledovanie ujgurského obyvateľstva zo strany čínskeho režimu.



Podľa Bacha však takýto krok nič nevyrieši. "Bojkotom sa nikdy nič nedosiahlo, tak ako v roku 1980," povedal šéf olympijského hnutia po piatkovom 137. zasadnutí MOV s odkazom na bojkot OH v Moskve zo strany viacerých západných krajín po sovietskej invázii do Afganistanu. "Sovieti potom odišli z Afganistanu v roku 1989. Bojkot tak neposlúžil ničomu inému, iba potrestal vlastných športovcov a viedol k odvetnej akcii na hrách 1984 v Los Angeles. Prečo by ste mali trestať športovcov z vašej krajiny iba preto, že máte spor s vládou inej krajiny? " pýtal sa Bach, ktorý sa ako zlatý olympijský medailista v šerme z Montrealu 1976 stal o štyri roky neskôr sám obeťou moskovského bojkotu zo strany vtedajšej NSR.



Proti bojkotu budúcoročnej zimnej olympiády v Číne sa už vyslovili aj predstavitelia Olympijského výboru USA, pripomenula agentúra DPA.