Prezident Medzinárodného olympijského výboru nepríde na finálový zápas

Berlín 13. decembra (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach sa pre nákazu koronavírusom nepredstaví na finálovom zápase futbalových MS v Katare. Šesťdesiatosemročný Nemec to povedal pre Stuttgarter Zeitung, TASR získala informáciu z agentúry DPA.



"Plánoval som letieť do Kataru. Na radu lekárov však nebudem cestovať. Povedali mi, aby som po ochorení oddychoval," uviedol Bach, ktorý bol 20. novembra na otváracom zápase šampionátu medzi domácim Katarom a Ekvádorom. Týždeň na to ho však pozitívne testovali na koronavírus.