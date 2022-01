Prezident MOV Bach ubezpečil, že zimnú olympiádu v Pekingu nezrušia

Berlín 8. januára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach ubezpečil všetkých športovcov, že ZOH 2022 v Pekingu nezrušia. Podľa jeho slov má Čína pandémiu koronavírusu pod kontrolou.



"Čína uplatňuje nulovú koronavírusovú politiku, ktorá je veľmi, veľmi striktná. Je to vidno na každom kroku, v celej krajine vládnu veľmi prísne karanténne pravidlá a počet nakazených je nízky," sprostredkovala agentúra DPA slová Bacha, ktoré odzneli v rozhovore pre Welt am Sonntag.



Niektorí nemeckí športovci po testovacích podujatiach vyjadrili obavy z podmienok na jednotlivých športoviskách. "Myslím si, že problém bol skôr s implementáciou niektorých opatrení. Môžeme všetkých ubezpečiť, že ak sa počas konania zimnej olympiády vyskytne pozitívny prípad na koronavírus a športovec bude mať bezpríznakový priebeh ochorenia, nepôjde do nemocnice, ale do karantény v príslušnom hoteli," dodal Bach.