Prezident Nigérie ocenil zlatú Amusanovú: Ohromila svet

Abuja 25. júla (TASR) - Nigérijský prezident Muhammadu Buhari ocenil bežkyňu Tobi Amusanovú po tom, čo pre africkú krajinu získala prvú zlatú medailu na majstrovstvách sveta v atletike.



Amusanová zvíťazila v behu žien na 100 m cez prekážky. V posledný deň šampionátu v americkom Eugene stanovila v semifinále nový svetový rekord časom 12,12 sekundy. Vo finále bežala ešte rýchlejšie, no víťazný výkon 12,06 s nevošiel do tabuliek pre príliš silnú podporu vetra +2,5 m/s. "Prezident sa pripája k miliónom Nigérijčanov oslavujúcim výnimočný počin krajanky a dvojnásobnej šampiónky afrických hier. Jobi Amusanová za jednu noc svojim vynikajúcim a hviezdnym výkonom ohromila svet atletiky," uvádza sa vo vyhlásení prezidenta. Buhari povedal, že Amusanovej úspechy budú inšpirovať nadchádzajúce generácie nigérijských športovcov k dosiahnutiu veľkolepého úspechu.



Podľa nigérijského ministra športu Sundaya Darea je toto historické víťazstvo spolu so striebrom Ese Brumeovej v skoku do diaľky začiatkom novej éry športu v krajine. "Som hrdý na to, čo Tobi Amusanová, Ese Brumeová a dokonca aj tí, ktorí sa nedostali na pódium, dosiahli v Eugene. Roky tvrdej práce priniesli ovocie. Prvýkrát v histórii máme majsterku sveta. Je to obrovská vec," cituje ho agentúra AFP.