Prezident PSG tvrdí, že Zidane nepatril medzi kandidátov na trénera

Paríž 22. júna (TASR) - Zinedine Zidane nepatril medzi kandidátov na post trénera futbalistov Paríža St. Germain. Vyhlásil to prezident klubu Nasser Al-Khelaifi, podľa ktorého PSG nikdy neoslovil bývalého trénera Realu Madrid s ponukou stať sa nástupcom Mauricia Pochettina. Al-Khelaifi zároveň potvrdil záujem o angažovanie kouča Christopha Galtiera z Nice.



"Milujem Zidanea, bol fantastický hráč neuveriteľnej triedy. Rovnako aj výnimočný tréner s tromi titulmi v Lige majstrov. Ale poviem vám jednu vec. Nikdy sme sa s ním nerozprávali, ani priamo, ani nepriamo. Zaujíma sa o neho veľa klubov a aj národné tímy, ale my sme s ním nikdy nehovorili. Vybrali sme si trénera, ktorý bude najlepší na to, čo sme si predsavzali," uviedol prezident PSG v rozhovore pre Le Parisien.



Al-Khelaifi potvrdil, že kandidát číslo jeden na post kormidelníka je Galtier, a verí, že sa s ním PSG čoskoro dohodne: "Rokujeme s Nice, to nie je žiadne tajomstvo. Dúfam, že sa rýchlo dohodneme, ale rešpektujem Nice a jeho prezidenta Jeana-Pierra Rivera. Každý z nás obhajuje svoje záujmy."



Pochettino by na svojom poste mal skončiť po 18 mesiacoch, hoci má platnú zmluvu až do roku 2023. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul v Ligue 1, v Lige majstrov však PSG skončil už v osemfinále po dvojzápase s neskorším víťazom Realom Madrid. Argentínčan prišiel do klubu v januári 2021, keď nahradil Nemca Thomasa Tuchela.