Prezident ROV: Rusi sa zúčastnia na ZOH mládeže v každom prípade

Moskva 28. novembra (TASR) - Ruskí reprezentanti sa v každom prípade zúčastnia na budúcoročných zimných olympijských hrách mládeže vo švajčiarskom Lausanne (9.-22. januára 2020). Uistil o tom prezident Ruského olympijského výboru (ROV) Stanislav Pozdňakov.



Reagoval tým na neistú situáciu pred definitívnym rozhodnutím Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) o vylúčení ruskej antidopingovej autority RUSADA zo svojich štruktúr. Revízna komisia WADA odporučila exekutíve, aby dištancovala Rusov na štyri roky v dôsledku dopingového škandálu. Tamojší športovci by tak prišli o možnosť predstaviť sa na OH v Tokiu pod vlastnou vlajkou. Ozvali sa aj hlasy požadujúce úplný zákaz štartu. "Švajčiarsko bude hostiť zimné olympijské hry mládeže a my sa na nich zúčastníme. Pre talenty je to ideálna príležitosť dostať sa do zostavy seniorskej reprezentácie Ruska," povedal Pozdňakov podľa agentúry TASS.



WADA definitívne rozhodne 9. decembra v Paríži.