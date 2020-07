Prezident Ruskej federácie odstúpil, audit RUSADA odhalil problémy

Moskva 13. júla (TASR) - Prezident Ruskej atletickej federácie (RusAF) Jevgenij Jurčenko rezignoval po menej ako piatich mesiacoch vo funkcii. Dôvod svojho rozhodnutia neoznámil.



Podľa medializovaných správ je hlavná príčina patová situácia v rokovaniach so Svetovou atletikou (WA) ohľadom dlhodobého trestu za doping a nezaplatenej pokuty vo výške päť miliónov dolárov. Naznačil to aj samotný Jurčenko, keď v stanovisku napísal, že svojmu nástupcovi želá, aby "pokročil v riešení takmer päťročného problému s WA a tiež získal dostatočné finančné prostriedky na rozvoj federácie."



RusAF premeškala termín (1. júla) na zaplatenie pokuty päť miliónov dolárov a ďalších nákladov vo výške 1,3 milióna USD Svetovej atletike. Jurčenko uviedol, že si to v tom čase nemohla dovoliť uhradiť.



Federácia dostala pokutu po tom, ako Jurčenko pripustil protiprávne konanie organizácie pod jej predchádzajúcim vedením. RusAF čelí obvineniam z poskytovania falošných dokumentov, aby jej športovci mali alibi, keď sa nedostavili na antidopingové testy. Federácia je suspendovaná od roku 2015 pre rozsiahle dopingové prehrešky.



Prezident Ruského olympijského výboru (ROC) Stanislav Pozdnjakov v pondelok uviedol, že rozsiahli audit finančných a prevádzkových aktivít národnej antidopingovej agentúry RUSADA odhalil niekoľko závažných porušení predpisov v rokoch 2018 a 2019. Výsledky auditu, ktorý vykonali v máji a iniciovali ho olympijský a paralympijský výbor ako zakladatelia agentúry, v blízkom čase zverejnia. Ruské médiá minulý týždeň oznámili, že riaditeľ RUSADA Jurij Ganus údajne zneužil svoju autoritu a že sa objavili prípady konfliktu záujmov a korupcie. Informovali o tom agentúry AP a TASS.