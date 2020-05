Prezident SBA Drgoň by chcel dohrať mládežnícke súťaže v Košiciach

V prípade schválenia projektu sa finálové turnaje MSR mládeže budú konať nasledovne:

6.-8. júla MSR žiakov a žiačok (U14) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov



10.-12. júla MSR kadetov a kadetiek (U17) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov



13.-15. júla MSR mladších žiakov a mladších žiačok (U13) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov



17.-19. júla MSR starších žiakov a starších žiačok (U15) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov



20.-22. júla MSR starších mini žiakov a starších mini žiačok (U12) – vyraďovací systém za účasti 8 tímov



24.-26. júla MSR juniorov a junioriek (U19) – turnajový systém každý s každým za účasti 4 tímov

Bratislava 20. mája (TASR) - Prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Miloš Drgoň verí, že sa v prebiehajúcej sezóne dohrajú mládežnícke súťaže vo vekových kategóriách od 12 do 19 rokov. Vedenia asociácie už pripravilo predbežný plán na organizáciu turnajov v jednom dejisku, no ten ešte podlieha schváleniu i vývoju pandémie koronavírusu, ktorá prerušila ročník 2019/2020.reagoval Drgoň na stredajšie otvorenie vnútorných športovísk pre kluby a zväzy v rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou v krajine.Tréningový proces sa však podľa prezidenta SBA naplno rozbehne až v priebehu nasledujúceho týždňa:Plán na dohranie mládežníckych sezón sa rodil už po otvorení vonkajších športovísk.vyhlásil v tlačovej správe Drgoň.Podľa jeho slov kompetentné orgány už zamietli návrh dohrať turnaje vo viacerých slovenských mestách. SBA preto pripravila návrh, ktorý by nielen zohľadňoval požiadavky, ale bol by aj realizovateľný z organizačného, logistického i ekonomického hľadiska. Zároveň by bol finančne čo najvýhodnejší pre zúčastnené kluby:Miestom konania by v prípade schválenia projektu mali byť Košice.uviedol v tlačovej správe šéf SBA.