Prezident SLA Ivanič víta výzvu osobností na zmier v hnutí

Poprad 23. apríla (TASR) - Prezident Slovenskej lyžiarskej asociácie Ivan Ivanič víta iniciatívu na zmier v lyžiarskom hnutí, na ktorý vyzvali osobnosti tohto športu. Deväť osobností histórie slovenského lyžovania vyzvalo na stredajšom stretnutí predstaviteľov Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) i Zväzu slovenského lyžovania (ZSL), aby spoločne hľadali cestu k znovuzjednoteniu lyžovania na Slovensku.



"Súčasné vedenie Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), ktorá je stále jediným národným zástupcom slovenského lyžiarskeho športu v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS) - NATIONAL SKI ASSOCIATION – NSA, https://www.fis-ski.com/DB/information/national-ski-associations-list .html podľa medzinárodných pravidiel, predpisov a rozhodnutí, vždy bojovalo za jednotu lyžiarskeho hnutia na Slovensku. SLA neporušila žiadne z medzinárodných pravidiel ani povinností voči FIS, ani podmienky zákona o športe ako NŠZ. Vo svojich aktivitách neustále obhajovala záujmy všetkých lyžiarskych športov združených v národnom zväze. Nielen alpských lyžiarov, ale aj bežcov, snoubordistov, skokanov, združenárov, akrobatických lyžiarov či trávarov.



Ako prezident SLA chcem veriť, že uvedené výzvy osobností sú myslené úprimne, s cieľom znovunastolenia legitímnej jednoty. Vítam tieto výzvy k zmieru. Hoci zo strany niektorých jej signatárov, ktorí doteraz aktívne stáli za štiepením lyžiarskeho hnutia, som o úprimnosti týchto snáh na pochybách.



Umelé spôsobenie krízy v hnutí Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a nezvládnutím negociačnej aktivity niektorých predstaviteľov SOŠV na začiatku zimnej sezóny, vážne poškodilo najviac športovcov i reprezentantov celej lyžiarskej asociácie.



K zmiereniu vedie cesta bez zasahovania do integrity a autonómie lyžiarskej komunity, aby sa zamedzilo politickému vplyvu v lyžiarskom športe, klientelizmu a v riešení takýchto situácií sa zamedzilo nedemokratickému a protiprávnu konaniu, ako sa to deje práve teraz. Takéto konanie by malo byť ukončené. Aj Medzinárodná lyžiarska federácia FIS čaká na rozhodnutie súdu v tejto veci. FIS potvrdila, že SLA je národným lyžiarskym zväzom s dočasným obmedzením prihlasovania pretekárov na podujatia FIS, ako aj pretekov do kalendára FIS pretekov. Na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre údajnú ochranu pretekárov dočasne od 01.12.2020 tieto dve funkcie boli presunuté na SOŠV bez akýchkoľvek iných práv člena FIS. Práva SOŠV sa nevzťahujú na ďalšie členské práva člena FIS. Tie ostali naďalej národnému lyžiarskemu zväzu SLA. Napriek tomu som pripravený sadnúť si so všetkými, ktorým leží na srdci budúcnosť lyžiarskeho športu na Slovensku, za jeden rokovací stôl. Tieto rokovania by však mali byť bez predsudkov a bez emócií. A zo strany zástupcov rezortu školstva aj bez politizovania a prehnaného aktivizmu, ktorému sa doteraz nie vždy dokázali vyhnúť. Ak si na takomto stretnutí, v záujme zachovania budúcnosti lyžovania na Slovensku, vyjasníme vecne minulosť a naformulujeme reálnu víziu ďalšieho nášho napredovania, zjednotenie lyžiarskeho hnutia na Slovensku má šancu. Pre jeho naplnenie urobím z mojej strany všetko, čo bude v mojich silách."