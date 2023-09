Prezident Tottenhamu Levy bude čeliť otázkam fanúšikov

Londýn 18. septembra (TASR) - Daniel Levy, prezident anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur, bude v utorok večer čeliť otázkam fanúšikov na fóre. Naposledy sa podobné fórum konalo, keď bol trénerom Mauricio Pochettino. V súčasnosti je kouč "kohútov" Ange Postecoglou.



Levy sa začiatkom mesiaca zúčastnil na stretnutí poradného výboru fanúšikov s členmi organizácií Tottenham Hotspur Supporters' Trust, Spurs REACH a Proud Lilywhites v Lilywhite House. Odpovedal aj na otázku, čo je úspechom pre klub. "To sa časom mení, ale najdôležitejšie pre klub je mať konkurencieschopný tím, ktorý víťazí. Doterajšia stratégia spočívala v investovaní do hráčov, vybudovanie nového tréningového centra a zvýšenie kapacity štadióna. Teraz sa zameriavame na optimalizáciu týchto investícií, ktoré umožnia klubu opätovne investovať do hráčov," povedal Levy podľa agentúry DPA. Utorkové fórum bude mať 90-minútový blok otázok a odpovedí pred 250 priaznivcami Tottenhamu.



"Spurs" sa pod vedením Austrálčana tešia z vynikajúceho štartu do sezóny, keď zvíťazili v štyroch z piatich zápasov Premier League. V tabuľke im s trinástimi bodmi patrí druhé miesto za obhajcom titulu Manchestrom City. Vedenie klubu zároveň prezradilo, že pripravuje "úplnú revíziu predaja vstupeniek". Priaznivci počas duelu 2. kola s Manchestrom United (2:0) protestovali proti zvýšenému vstupnému na domáce zápasy.