Prezident USA Trump sa osobne zúčastní finálového zápasu FIFA

Washington 13. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa osobne zúčastní v nedeľu (21.00 SELČ) finálového duelu futbalových MS klubov FIFA. Spolu so svojou ženou Melaniou si pozrie v East Rutherforde zápas medzi Parížom Saint-Germain a FC Chelsea presne v deň prvého výročia od atentátu na jeho osobu v Pennsylvánii počas prezidentskej kampane.



Na rovnakom štadióne sa uskutoční o rok aj finále svetového šampionátu. Trumpovu účasť na nedeľnom finále ovplyvnil aj jeho blízky vzťah s prezidentom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannim Infantinom. Trump má dokonca od marca vedľa svojho stola v Oválnej pracovni trofej pre víťaza MS klubov. Na otázku, či má Trump rád futbal, Infantino odpovedal v sobotu počas tlačovej konferencie v novej kancelárii FIFA v New Yorku. „Myslím si, že áno. Počas svojho prvého funkčného obdobia ako prezident Spojených štátov mal v záhrade Bieleho domu futbalovú bránku. Potom mi vysvetlil, že jeho syn miluje futbal a on má tento šport takisto rád,“ citovala šéfa FIFA agentúra AP.