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Prezidenta Poľského olympijského výboru zatkli

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Má ísť o podozrenie z korupcie.

Autor TASR
Varšava 27. augusta (TASR) - Prezidenta Poľského olympijského výboru Radoslawa Piesiewicza zatkli pre podozrenie z korupcie v rámci vyšetrovania súvisiaceho s kryptomenovou burzou Zondacrypto. Vo štvrtok o tom informoval poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Jurek.

Vyšetrovanie spoločnosti Zondacrypto sa rozširuje a v centre pozornosti sú aj väzby spoločnosti na niekoľkých politikov z bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa správ z médií mal šéf olympijského výboru údajne dostať hodinky v hodnote 47-tisíc dolárov ako dar od prevádzkovateľa kryptomenovej burzy. Na oplátku mal Piesiewicz lobovať u bývalého premiéra Mateusza Morawieckeho a šéfa úradu pre hospodársku súťaž v mene podnikateľa.

Piesiewicz obvinenia popiera a uviedol, že za hodinky zaplatil v splátkach v hotovosti. Spoločnosť Zondacrypto založil poľský podnikateľ, aby malým investorom dal možnosť investovať do kryptomien. V roku 2022 však tento muž zmizol za pochybných okolností. Jeho nástupca pôvodne žil v Monaku, ale údajne utiekol do Izraela. Spoločnosť Zondacrypto v apríli hlásila problémy s likviditou.
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