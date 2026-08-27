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Prezidenta Poľského olympijského výboru zatkli
Má ísť o podozrenie z korupcie.
Autor TASR
Varšava 27. augusta (TASR) - Prezidenta Poľského olympijského výboru Radoslawa Piesiewicza zatkli pre podozrenie z korupcie v rámci vyšetrovania súvisiaceho s kryptomenovou burzou Zondacrypto. Vo štvrtok o tom informoval poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Jurek.
Vyšetrovanie spoločnosti Zondacrypto sa rozširuje a v centre pozornosti sú aj väzby spoločnosti na niekoľkých politikov z bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa správ z médií mal šéf olympijského výboru údajne dostať hodinky v hodnote 47-tisíc dolárov ako dar od prevádzkovateľa kryptomenovej burzy. Na oplátku mal Piesiewicz lobovať u bývalého premiéra Mateusza Morawieckeho a šéfa úradu pre hospodársku súťaž v mene podnikateľa.
Piesiewicz obvinenia popiera a uviedol, že za hodinky zaplatil v splátkach v hotovosti. Spoločnosť Zondacrypto založil poľský podnikateľ, aby malým investorom dal možnosť investovať do kryptomien. V roku 2022 však tento muž zmizol za pochybných okolností. Jeho nástupca pôvodne žil v Monaku, ale údajne utiekol do Izraela. Spoločnosť Zondacrypto v apríli hlásila problémy s likviditou.
Vyšetrovanie spoločnosti Zondacrypto sa rozširuje a v centre pozornosti sú aj väzby spoločnosti na niekoľkých politikov z bývalej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa správ z médií mal šéf olympijského výboru údajne dostať hodinky v hodnote 47-tisíc dolárov ako dar od prevádzkovateľa kryptomenovej burzy. Na oplátku mal Piesiewicz lobovať u bývalého premiéra Mateusza Morawieckeho a šéfa úradu pre hospodársku súťaž v mene podnikateľa.
Piesiewicz obvinenia popiera a uviedol, že za hodinky zaplatil v splátkach v hotovosti. Spoločnosť Zondacrypto založil poľský podnikateľ, aby malým investorom dal možnosť investovať do kryptomien. V roku 2022 však tento muž zmizol za pochybných okolností. Jeho nástupca pôvodne žil v Monaku, ale údajne utiekol do Izraela. Spoločnosť Zondacrypto v apríli hlásila problémy s likviditou.