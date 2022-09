Prezidentom Medzinárodnej boxerskej asociácie je stále Rus Kremľov

Jerevan 26. septembra (TASR) - Prezidentom Medzinárodnej boxerskej asociácie (IBA) bude naďalej Rus Umar Kremľov. Jej predstavitelia odmietli v nedeľu opakovanie volieb, ktoré odporučil Športový arbitrážny súd (CAS) a očakával ich Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Táto udalosť ešte viac ohrozila zotrvanie športu v olympijskom programe po OH 2024 v Paríži.



Dlhé roky mala box pod piatimi kruhmi pod patronátom organizácia AIBA. Tá sa však zdiskreditovala, keď na jej čele pôsobil Uzbek Gafur Rachimov, ktorého podozrievajú z korupcie a kontaktov na zločinecké organizácie. Strešný orgán amatérskeho boxu sa následne snažil očistiť si meno, premenoval sa na IBA a do čela dosadil Kremľova. Ten vyriešil finančné problémy asociácie sponzorskou zmluvou s ruským energetickým gigantom Gazprom. Pri jeho opätovnom zvolení však zabránil v kandidatúre Holanďanovi Borisovi van der Vorstovi a prípad skončil na CAS.



IBA sa na nedeľnom stretnutí v Jerevane neriadila usmerneniami súdu a vo funkcii nechala Kremľova. MOV sa následne vyjadril, že má po tomto kroku extrémne pochybnosti o budúcnosti boxu na OH. "Pracujem pre vás, nie pre bočnú organizáciu. Nikto iný by tu nemal mať vplyv," uviedol Kremľov pre agentúru AP v reakcii na vyjadrenie MOV.



Funkcionár má priame prepojenie na ruského prezidenta Valdimira Putina, s ktorým sa stretol začiatkom septembra pri otváraní nového boxerského centra. IBA navyše v piatok suspendovala Boxerskú federáciu Ukrajiny (FBU) a zabránila jej v hlasovaní o opakovaní volieb. Stalo sa tak deň po tom, ako federácia žiadala o odvolanie Kremľova.



Box bol súčasťou olympijských hier ešte v antickom Grécku, v modernej ére sa objavil na tretej edícii v St. Louis (1904) a od roku 1920 je ich pevnou súčasťou. Príchod van der Vorsta predstavoval pre šport nádej na zotrvanie v olympijskom programe.