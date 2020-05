Prezídium Únie ligových klubov rozhodlo o reštarte ligy od 13. júna

Program 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy 2019/2020:

skupina o titul:

MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava



MŠK Žilina - FC Spartak Trnava



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce

skupina o udržanie sa:

FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce



ŠKF iClinic Sereď - AS Trenčín



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Nitra



Bratislava 22. mája (TASR) - Najvyššia slovenská futbalová súťaž sa po ústupe pandémie koronavírusu opäť rozbehne v sobotu 13. júna v skrátenom formáte. Odohrá sa iba päť kôl nadstavbovej časti, všetky zápasy budú bez divákov. Rozhodlo o tom Prezídium Únie ligových klubov (ÚLK) po piatkovom stretnutí so zástupcami klubov Fortuna ligy.Pandémia ochorenia COVID-19 vypukla tesne po skončení 22-kolovej základnej časti, nadstavba sa z tohto dôvodu v polovici marca ani nezačala. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v krajine dostala súťažod vlády SR a konzília odborníkov, ktorí od 3. júna plánujú povoliť vrcholové súťaženie.Fortuna liga začne 13. júna. Rekordný deväťnásobný majster ŠK Slovan Bratislava vstúpi do nadstavbovej skupiny o titul s pohodlným desaťbodovým náskokom pred MŠK Žilina. Na dne tabuľky figuruje nováčik súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, od FC Nitra ho delia tri body.Vo väčšine klubov sa hráči pripravovali na reštart v malých skupinách po dodržaní prísnych hygienických opatrení. Od stredy 20. mája už majú dovolené trénovať kolektívne, naďalej však platí zákaz využívania šatní.Obmedzenia budú podľa všetkého platiť aj počas súťažných stretnutí, ktoré sa budú hrať bez prítomnosti divákov. Futbalisti sa majú vyhnúť podávaniu rúk, nie sú povolené objatia po strelení gólu. Pred reštartom by sa mali hráči podrobiť minimálne jednej vlne testovania na prítomnosť koronavírusu.povedal na piatkovom brífingu po zasadnutí Prezídia ÚLK prezident Ivan Kozák.