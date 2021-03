Pri nehode zahynul mladý stredopoliar Lazia Guerini

Rím 25. marca (TASR) - Stredopoliar Daniel Guerini z talianskeho futbalového klubu Lazio Rím prišiel o život pri automobilovej nehode. Devätnásťročný juniorský reprezentant zahynul pri havárii v hlavnom meste krajiny.



"Prezident, muži a ženy Lazia sú šokovaní smrťou Daniela Gueriniho. Naše myšlienky sú pri jeho rodine," citoval portál t-online.de vyhlásenie klubu Serie A.



Guerini obliekal do januára dres FC Turín a následne sa vrátil do Lazia, kde podpísal trojročnú zmluvu. Nastupoval za mládežnícky tím Lazia. Taliansko reprezentoval v kategóriách do 15 a 16 rokov.