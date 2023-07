Pri nehode zomrel vo veku 70 rokov majiteľ Millwallu John Berylson

Londýn 5. júla (TASR) - Majiteľ futbalového klubu FC Millwall John Berylson zomrel vo veku 70 rokov pri tragickej nehode. V utorok to oznámil klub anglickej druhej najvyššej súťaže, ktorý neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.



"So zlomeným srdcom a hlbokou ľútosťou oznamujeme úmrtie nášho milovaného majiteľa a predsedu Johna Berylsona. Prišiel o život pri tragickej nehode v utorok ráno. Myšlienky všetkých v klube sú s jeho manželkou Amy a jeho tromi deťmi Jennifer, Jamesom a Elizabeth," napísal londýnsky klub na sociálnej sieti Twitter.



Berylson sa angažoval v Millwalle od roku 2006. "Jeho náhly a tragický odchod nepochybne ovplyvní všetkých, ktorí mali to šťastie, že ho poznali. Bol to skutočne skvelý človek, neuveriteľne oddaný svojej rodine. Bol pozorný k druhým a mal nekonečnú túžbu podeliť sa s nimi o svoje obrovské vedomosti a skúsenosti," odznelo v oznámení.



Klub neposkytol žiadne podrobnosti o povahe nehody, ku ktorej sa vyjadrila aj Anglická futbalová liga: "EFL je šokovaná a zarmútená. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť Johnovej rodine a všetkým, ktorí sú spojení s Millwallom."



Ku kondolencii sa pridal aj bývalý obranca Millwallu Alan Dunne, ktorý odohral za londýnske mužstvo 388 duelov: "Moja najhlbšia sústrasť patrí nielen môjmu dlhoročnému predsedovi, ale aj priateľovi. John bol gentleman, ktorý vrátil Millwall na mapu. To, čo urobil pre klub, si budeme navždy pamätať."



Millwall počas Berylsonovho pôsobenia v klube postúpil dvakrát do štvrťfinále FA Cupu (2017, 2019). V roku 2013 dokonca prenikli Londýnčania až do semifinále, v ktorom nestačili na Wigan Athletic, neskoršieho prekvapivého víťaza súťaže.