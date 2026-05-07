Pri nepokojoch v centre Paríža zatkla polícia počas osláv 127 ľudí
Jedenásť ľudí utrpelo podľa agentúry DPA zranenia, z toho jeden človek vážne.
Autor TASR
Paríž 7. mája (TASR) - Pri nepokojoch v centre Paríža počas osláv postupu miestneho Paríža St. Germain do finále futbalovej Ligy majstrov zatkla polícia 127 osôb. Jedenásť ľudí utrpelo podľa agentúry DPA zranenia, z toho jeden človek vážne.
Francúzske médiá informovali, že fanúšikovia sa zhromaždili počas osláv v okolí Parku princov, kde hráva PSG domáce zápasy. Nepokoje zaznamenali aj na Elyzejských poliach, kde boli pôvodne zhromaždenia zakázané. Polícia v dôsledku toho použila slzotvorný plyn.
Vlani vypukli v metropole Francúzska nepokoje po triumfe PSG vo finále LM. Páchatelia rabovali obchody, rozbíjali okná a zapaľovali autá. Vtedy ich polícia zatkla takmer 300, no podobné incidenty miestne orgány tentoraz neevidovali.
