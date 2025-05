Pri oslavách postupu Hamburgu do Bundesligy sa zranili fanúšikovia

Hamburg 11. mája (TASR) - Jeden fanúšik futbalistov tímu Hamburger SV utrpel život ohrozujúce zranenia počas osláv návratu klubu do Bundesligy. Ďalších 19 ľudí sa vážne zranilo.



Miestny hasičský zbor spustil veľkú pohotovostnú akciu, aby zvládol nápor oslavujúcich priaznivcov. Približne 44 ľudí potrebovalo lekársku pomoc, pričom 25 z nich previezli do nemocnice. Päť divákov malo drobné zranenia.



Fanúšikovia vnikli na trávnik po záverečnom hviezde. Vedenie klubu informovalo, že vážne zranenie jedného fanúšika nemalo súvis s touto udalosťou. „Vzhľadom na celkovú situáciu to bolo prijateľné množstvo zranených. Dobrá spolupráca medzi bezpečnostnými zložkami a fanúšikmi rýchlo upokojila situáciu. Všetkým prajeme čo najskoršie uzdravenie,“ uviedol v stanovisku event manažér Jan Groninger. Hamburg si zaistil návrat do najvyššej ligy v sobotu po triumfe 6:1 na Ulmom. Za sebou má šesť sezón, v ktorých mu postup utiekol len o vlások. Správu priniesla agentúra AP.