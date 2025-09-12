< sekcia Šport
Pri štadióne Bayernu odhalili bronzovú sochu Beckenbauera
Socha sa nachádza len pár metrov od umeleckého zobrazenia ďalšej legendy svetového futbalu Gerda Müllera.
Autor TASR
Mníchov 12. septembra (TASR) - Dvadsať mesiacov po smrti legendárneho nemeckého futbalistu Franza Beckenbauera odhalili pred Allianz Arénou jeho sochu. Bezprostredne pri jednom z chodníkov smerujúcim k domovskému stánku Bayernu Mníchov stojí jeho bronzová podobizeň v nadživotnej veľkosti. Vo štvrtok 11. septembra by sa „der Kaiser“ dožil jubilea 80 rokov.
Socha sa nachádza len pár metrov od umeleckého zobrazenia ďalšej legendy svetového futbalu Gerda Müllera. „Tento pamätník je kúskom našej DNA, ktorý je odliaty v bronze. Život je pominuteľný, futbal tiež, ale legendy zostávajú,“ citovala prezidenta Bayernu Herberta Hainera agentúra DPA. Na slávnosti sa zúčastnili okrem manželky Beckenbauera aj čestný prezident klubu Uli Hoeness či bývalý stredopoliar „Bavorov“ Lothar Matthäus.
Beckenbauer zomrel 7. januára 2024 vo veku 78 rokov. Počas svojho života bol významnou postavou Bayernu a nemeckej reprezentácie. Najprv ako hráč a neskôr aj v rôznych vedúcich funkciách, vrátane dlhoročného pôsobenia na pozícii prezidenta bavorského klubu. Spolu s Francúzom Didierom Deschampsom a Brazílčanom Mariom Zagallom patria medzi trojicu futbalistov, ktorí získali titul majstra sveta v pozícii futbalistu a aj trénera. V Holandsku v roku 1974 sa mu to podarilo ako hráčovi a o šestnásť rokov neskôr bol v Taliansku pri finálovom triumfe nad Argentínou ako kormidelník. Sochu vytvorila Talianka Matilda Romagnoliová.
