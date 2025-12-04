Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pri žrebe MS 2026 budú asistovať aj Gretzky, Brady či O'Neal

Wayne Gretzky Foto: TASR/AP Photo

Autor TASR
New York 4. decembra (TASR) - Hviezdne obsadenie bude mať piatkový žreb budúcoročných majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v USA, Kanade a Mexiku. Asistovať budú pri ňom vo Washingtone legendárny kanadský hokejista Wayne Gretzky, ikona NFL Tom Brady, basketbalová hviezda NBA Shaquille O'Neal a aktívny bejzbalista Aaron Judge.

Žreb prebehne v piatok v Kennedy Center vo Washingtone a povedie ho bývalý kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Rio Ferdinand. „Viesť tento historický žreb je pre mňa neuveriteľná česť. Ako hráč som žil týmito globálnymi podujatiami, teraz som poctený, že môžem hrať inú, špeciálnu úlohu pri odhalení skupín, na ktoré čaká celý svet,“ citovala Ferdinanda agentúra DPA.
