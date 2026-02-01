< sekcia Šport
Priamo do semifinále idú Pruské a Spišiačky, baráž si zahrá Modra
Líderky z Pruského zvíťazili v 4. kole nadstavby na pôde Partizánskeho 7:4 a v repríze minuloročného finále Spišská Nová Ves vyhrala nad Kysučankami 8:5.
Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Florbalistky ŠK 98 Pruské a FbK Kométa Spišská Nová Ves majú definitívnu istotu priameho postupu do semifinále Hyundai extraligy žien. Líderky z Pruského zvíťazili v 4. kole nadstavby na pôde Partizánskeho 7:4 a v repríze minuloročného finále Spišská Nová Ves vyhrala nad Kysučankami 8:5. Rozhodlo sa aj v dolnej polovici tabuľky, nováčik súťaže ŠK Florbal Modra bude hrať baráž o záchranu v extralige s víťazom nižšej súťaže.
Hyundai extraliga žien – nadstavba A – 4. kolo:
sobota 31. januára
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 5:8 (1:3, 1:2, 3:3)
Góly: 6. Záteková Sára (Chúpeková Klaudia), 35. Chúpeková Laura (Záteková Sára), 50. Svrčková Klára, 52. Chúpeková Klaudia (Záteková Sára), 59. Varošová Ema (Chúpeková Klaudia) – 9. Grossová Viktória (Talpašová Katarína), 12. Talpašová Katarína (Stanková Viktória), 20. Bajtošová Anna (Cupráková Lenka), 25. Kocúrová Barbora (Buková Miriam), 36. Bajtošová Anna), 41. Cupráková Lenka (Kocúrová Barbora), 44. Hrabovská Daniela, 48. Grossová Klára (Hrabovská Daniela)
FBK Harvard Partizánske – ŠK 98 Pruské 4:7 (3:1, 0:1, 1:5)
Góly: 1. Vršková Michaela (Petríková Aneta Mária), 4. Petríková Aneta Mária, 15. Dobošová Tamara (Mrázová Zuzana), 52. Túčeková Ivana (Dobošová Tamara) – 17. Mikulčíková Martina (Hrubčinová Vanessa), 39. Púčeková Ema (Hrubčinová Vanessa), 45. Hrehušová Ivana (Mikulčíková Martina), 46. Mikulčíková Martina, 47. Pintérová Monika (Trošková Jana), 57. Kopčeková Alexandra (Šponiarová Michaela), 57. Virdzeková Michaela (Hrehušová Ivana)
Hyundai extraliga žien – nadstavba B – 4. kolo:
piatok 30. januára
ŠK Florbal Modra – NTS FK-ZŠ Nemšová 5:6 (2:3, 0:2, 3:1)
Góly: 1. Tabaková Ema (Kľúčiková Adela), 5. Papierniková Slávka (vlastný), 43. Patáková Nikol (Čavojská Eliška), 57. Lezová Michaela (Patáková Nikol), 59. Tabaková Ema – 1. Kulová Timea (Papierniková Denisa), 7. Kopčanová Nina, 15. Artmannová Adela, 32. Kulová Timea (Papierniková Denisa), 38. Kukučová Vanesa (Liptáková Sophie), 60. Borovská Alexandra (Papierniková Denisa)
nedeľa 1. februára
Snipers Bratislava – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 6:5 (4:3, 1:1, 1:1)
Góly: 3. Šusteková Lívia (Vargová Barbora, 5. Hergottová Ema, 11. Sedliaková Alexandra (Thuringerová Alžbeta), 13. Šusteková Lívia (Šajbenová Petra), 34. Šusteková Lívia (Šajbenová Petra), 46. Vargová Barbora (Šusteková Lívia) – 2. Kamenská Klára, 16. Muzslayová Lili (Gombásová Csenge), 20. Kamenská Klára (Mikulová Hilda), 22. Uhrinová Denisa (Hlávková Klára), 41. Kallaiová Fanni Anna
sobota 31. januára
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK FbK Kométa Spišská Nová Ves 5:8 (1:3, 1:2, 3:3)
Góly: 6. Záteková Sára (Chúpeková Klaudia), 35. Chúpeková Laura (Záteková Sára), 50. Svrčková Klára, 52. Chúpeková Klaudia (Záteková Sára), 59. Varošová Ema (Chúpeková Klaudia) – 9. Grossová Viktória (Talpašová Katarína), 12. Talpašová Katarína (Stanková Viktória), 20. Bajtošová Anna (Cupráková Lenka), 25. Kocúrová Barbora (Buková Miriam), 36. Bajtošová Anna), 41. Cupráková Lenka (Kocúrová Barbora), 44. Hrabovská Daniela, 48. Grossová Klára (Hrabovská Daniela)
FBK Harvard Partizánske – ŠK 98 Pruské 4:7 (3:1, 0:1, 1:5)
Góly: 1. Vršková Michaela (Petríková Aneta Mária), 4. Petríková Aneta Mária, 15. Dobošová Tamara (Mrázová Zuzana), 52. Túčeková Ivana (Dobošová Tamara) – 17. Mikulčíková Martina (Hrubčinová Vanessa), 39. Púčeková Ema (Hrubčinová Vanessa), 45. Hrehušová Ivana (Mikulčíková Martina), 46. Mikulčíková Martina, 47. Pintérová Monika (Trošková Jana), 57. Kopčeková Alexandra (Šponiarová Michaela), 57. Virdzeková Michaela (Hrehušová Ivana)
Hyundai extraliga žien – nadstavba B – 4. kolo:
piatok 30. januára
ŠK Florbal Modra – NTS FK-ZŠ Nemšová 5:6 (2:3, 0:2, 3:1)
Góly: 1. Tabaková Ema (Kľúčiková Adela), 5. Papierniková Slávka (vlastný), 43. Patáková Nikol (Čavojská Eliška), 57. Lezová Michaela (Patáková Nikol), 59. Tabaková Ema – 1. Kulová Timea (Papierniková Denisa), 7. Kopčanová Nina, 15. Artmannová Adela, 32. Kulová Timea (Papierniková Denisa), 38. Kukučová Vanesa (Liptáková Sophie), 60. Borovská Alexandra (Papierniková Denisa)
nedeľa 1. februára
Snipers Bratislava – FTC Bojkun Trucks Fiľakovo 6:5 (4:3, 1:1, 1:1)
Góly: 3. Šusteková Lívia (Vargová Barbora, 5. Hergottová Ema, 11. Sedliaková Alexandra (Thuringerová Alžbeta), 13. Šusteková Lívia (Šajbenová Petra), 34. Šusteková Lívia (Šajbenová Petra), 46. Vargová Barbora (Šusteková Lívia) – 2. Kamenská Klára, 16. Muzslayová Lili (Gombásová Csenge), 20. Kamenská Klára (Mikulová Hilda), 22. Uhrinová Denisa (Hlávková Klára), 41. Kallaiová Fanni Anna