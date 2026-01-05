< sekcia Šport
Priamy súboj o zlato na MS do 20 rokov zvedú vo finále Česi so Švédmi
Česko aj Švédsko sa pokúšajú získať svoj tretí titul. Česko triumfovalo v rokoch 2000 a 2001, Švédsko v rokoch 1981 a 2012.
St. Paul 5. januára (TASR) - Hokejisti Česka a Švédska postúpili do finále MS hráčov do 20 rokov v USA. Česi si v semifinálovom zápase poradili s Kanaďanmi 6:4 a vo finále sú po troch rokoch. Švédi zdolali v severskom derby Fínsko 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Vo finále boli naposledy v roku 2024, keď nestačili na USA.
V poslednom čisto európskom finále Fínsko zdolalo Rusko 4:3 po predĺžení v Helsinkách v roku 2016. Česko aj Švédsko sa pokúšajú získať svoj tretí titul. Česko triumfovalo v rokoch 2000 a 2001, Švédsko v rokoch 1981 a 2012. Vojtěch Čihař strelil za Česko dva góly vrátane víťazného, Maxmilian Curran, Adam Titlbach a Adam Benák pridali po jednom. Posledný menovaný bol spolu s Curranom zároveň najproduktívnejší hráč zápasu s bilanciou 1+2.
Švédi rozhodli o svojom triumfe až v ôsmej sérii samostatných nájazdov. Napravili si tak chuť po vlaňajšej semifinálovej prehre 3:4 po predĺžení s Fínskom v Ottawe v Ontáriu. Anton Frondell, ktorého si Chicago vybralo ako tretieho celkovo na vlaňajšom drafte, prekonal Petteriho Rimpinena strelou zápästím medzi betóny po tom, čo v rozstrele neuspel pri prvých dvoch pokusoch. Úvodný dokonca trafil obe žrde. „Mal som okno. Bol to úžasný pocit. Som rád, že ten posledný skončil v bránke,“ citovala Frondella agentúra AP.
Finále bude reprízou minuloročného boja o bronz, z ktorého vyšli víťazne Česi v pomere 3:2 pp a sn. Boj o zlato je na programe v utorok o 2.30 SEČ, boj o bronz medzi Kanadou a Fínskom o štyri hodiny skôr. Slováci skončili na turnaji vo štvrťfinále, keď nestačili na Kanadu vysoko 1:7.
MS hráčov do 20 rokov, semifinále:
Kanada - Česko 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Góly: 16. Iginla (Misa, Luchanko), 33. Parekh (Hage, O'Reilly), 44. Reschny (Hage, McKenna), 58. Martone (Brunicke, Aitcheson) - 17. Curran (Galvas, Benák), 24. Titlbach (Pšenička, Novotný), 40. Benák (Curran, Poletín), 50. Čihař (Nestrašil), 59. Poletín (Curran, Benák), 60. Čihař (Sikora)
Švédsko - Fínsko 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 1. Eriksson (Frondell, Eklund), 22. Stenberg (Genborg, Berglund), 35. Genborg (Stenberg, Björck), rozh. nájazd: Frondell - 17. Joki (Kiviharju), 23. Kuhta (Pikkarainen, Jokinen), 55. Saarelainen (Ruohonen, Välilä)
