Priaznivci Arsenalu velebia Ricea, pre West Ham založili zbierku

Londýn 7. decembra (TASR) - Fanúšikovia Arsenalu Londýn spustili na internete finančnú zbierku pre West Ham United. Vtipne tak zareagovali na výkony anglického futbalového reprezentanta Declana Ricea, ktorý prišiel ku "kanonierom" v lete práve z tímu ich mestského rivala. Za 24-ročného stredopoliara zaplatili 105 miliónov libier (122,7 mil. eur), no po tom, ako Rice rozhodol utorkový duel Arsenalu na ihrisku Lutonu (4:3), sa fanúšikovia rozhodli doplatiť za hráča ďalších 25 miliónov libier (29,2 mil. eur), pretože pôvodnú sumu považujú za neférovú.



Priaznivci Arsenalu spustili zbierku na americkej platforme, ktorá umožňuje ľuďom získavať peniaze na rôzne životné udalosti, ako sú oslavy a promócie, až po náročné okolnosti, ako sú nehody a choroby. Do štvrtkového poludnia však bolo na transparentnom účte len 35 libier (40 eur).



Rice nadchol fanúšikov "Gunners" v utorkovom zápase 15. kola Premier League, jeho gól v siedmej minúte nadstaveného času rozhodol o víťazstve nad Lutonom v napínavom thrilleri. Na základe toho skupina priaznivcov Arsenalu spustila zbierku pre "kladivárov" ako vďaku. Týmto žartom sa snažia poukázať na to, že Riceove schopnosti sú oveľa výraznejšie, než vyjadruje rekordná suma, ktorú za neho vedenie klubu zaplatilo.



Dvadsaťštyriročný stredopoliar strelil v tejto sezóne v Premier League tri góly. Veľký ohlas mal aj jeho zásah v záverečnej minúte na Emirates Stadium, ktorým v septembri spečatil triumf 3:1 nad Manchestrom United.



Londýnčania sú na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom pred Liverpoolom. V sobotu ich čaká Aston Villa, ktorá v stredu zdolala ich rivala v hre o titul Manchester City 1:0.