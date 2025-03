Priaznivci Chelsea žiadajú vyšetriť Boehlyho prepojenie na Vivid Seats

Londýn 27. marca (TASR) - Fanúšikovia anglického futbalového tímu FC Chelsea požiadali Premier League o prešetrenie prepojenia spoluvlastníka Todda Boehlyho s webovou stránkou ponúkajúcou niektoré vstupenky za nadhodnotené ceny. Americký obchodník figuruje v predstavenstve spoločnosti Vivid Seats, ktorú liga označila ako neautorizovanú na predaj lístkov.



Chelsea Supporters Trust zverejnila otvorený list zaslaný generálnemu riaditeľovi anglickej súťaže Richardovi Mastersovi, v ktorom ho vyzýva na začatie vyšetrovania. „Vivid Seats ponúka vstupenky na zápasy Premier League za výrazne vyššiu cenu, než je ich pôvodná hodnota. Naši členovia naďalej upozorňujú na prepojenie pána Boehlyho so spoločnosťou, pretože to považujú za porušenie dôvery a jasný konflikt záujmov. Toto nielen, že podkopáva úsilie všetkých zúčastnených strán v boji proti neautorizovanému predaju lístkov, ale i porušuje politiku predaja samotnej Chelsea,“ citovala z oficiálneho stanoviska fanúšikov agentúra AP.



Boehly a Clearlake Capital odkúpili "The Blues" v roku 2022 za 2,5 miliardy dolárov. Americký investor je taktiež spoluvlastník Los Angeles Dodgers. Vivid Seats predáva lístky na zábavné a športové podujatia. V jej portfóliu sa nachádzajú vstupenky na zápasy Chelsea v Premier League, Európskej konferenčnej lige a na nadchádzajúce MS klubov v USA.



Lístok na domáci zápas proti Ipswichu predávajú za približne 990 libier. Vstupenky na duel proti lídrovi tabuľky z Liverpoolu ponúkajú za viac ako 3.000 libier. Na oficiálnej stránke Chelsea je najvyššia cena za vstupenku na zápas v kategórii AA 80 libier.