Priaznivci Liverpoolu a ManUtd budú protestovať proti cenám vstupného

Londýn 19. decembra (TASR) - Fanúšikovia Liverpoolu a Manchestru United sa plánujú spojiť na protest proti rastúcim cenám vstupeniek. Informoval o tom denník The Telegraph. Podľa zdroja majú fanúšikovia týchto dvoch futbalových klubov v úmysle pred a počas vzájomného zápasu v anglickej Premier League, vyvesiť transparent so slovami "Prestaňte zneužívať lojalitu".



Súboj rivalov sa uskutoční 5. januára na štadióne Anfield. Tento krok chcú oba tábory urobiť v rámci nespokojnosti v dôsledku rozhodnutia Manchestru zvýšiť cenu lístkov pre členov klubu na 66 libier. Klub chce tiež zrušiť výhody pre deti a dôchodcov. "The Reds" zasa predostreli plán zvýšiť od budúcej sezóny ceny vstupeniek o dve percentá.



Fanúšikovia United už vystavili transparent počas zápasu s Evertonom 1. decembra, pričom ich podporili aj priaznivci "Toffees".