Príbehy z Ligy majstrov: Traja Nemci a Messiho pády

Futbalisti Lyonu sa tešia po víťazstve v zápase štvrťfinále na finálovom turnaji Ligy majstrov vo futbale Manchester City - Olympique Lyon 15. augusta 2020 v Lisabone. Foto: TASR/AP

Na snímke futbalista FC Barcelony Gerard Pique (vpravo) reaguje po góle Philippeho Countinha v zápase štvrťfinále na finálovom turnaji Ligy majstrov vo futbale FC Barcelona - Bayern Mníchov v portugalskom Lisabone 14. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Na snímke útočník Bayernu Robert Lewandowski sa teší z gólu v zápase štvrťfinále na finálovom turnaji Ligy majstrov vo futbale FC Barcelona - Bayern Mníchov v portugalskom Lisabone 14. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Hráči Lipska oslavujú po výhre nad Atleticom v zápase štvrťfinálovej odvety Ligy majstrov UEFA 2019/2020 RB Lipsko - Atletico Madrid v Lisabone 13. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Lisabon 16. augusta (TASR) - Konfrontácia nemeckého a francúzskeho futbalu v semifinále Ligy majstrov je nečakaná záležitosť, ale ťažko ju možno spájať len s koronavírusovým prerušením. Nemci mali určitú výhodu v najlepšom formáte reštartu, na druhej strane málokto môže spochybniť predovšetkým ťaženie Bayernu Mníchov. Naopak, u Francúzov sa predpokladal problém s herným výpadkom, ten sa u PSG aj prejavil, ale v konečnom dôsledku sa presadila ohromná kvalita. A ani postup Lyonu nemožno "zvaliť" na neštandardnú sezónu, veď Olympique s bohatou tradíciou vyraďovačiek v tomto storočí LM vytvoril základy svojho triumfálneho maršu ešte v zime. A v účtovaní troch zápasov proti absolútnym gigantom vždy skóroval a celkovo päťkrát.Situácia, akú futbalový svet ešte nezažil, teda naozaj nemožno vzťahovať na to, že RB Lipsko a Olympique Lyon využili jednozápasový formát. Veď východonemecký klub v osemfinále v dvoch zápasoch deklasoval Mourinhov Tottenham, finalistu vlaňajšej edície prestížnej súťaže. A v jednozápasovom štvrťfinále bol proste kvalitnejší ako Atletico Madrid. S účasťou Bayernu Mníchov či Paríža St. Germain sa v neskorších fázach súťaže počítalo a tak je všetko v poriadku. Aj to, že v záverečných piatich zápasoch sezóny sa po prvý raz od ročníka 2005/2006 nepredstaví aspoň jeden z dvojice Lionel Messi, Cristiano Ronaldo.Štvrťfinálové boje definitívne vygenerovali hlavného favorita a Bayern Mníchov pripomína éru rokov 2012 a 2013, keď sa po dvoch finále LM stal najprv len "morálnym" a potom aj skutočným víťazom. Mužstvo dominovalo komplexným dynamickým futbalom s plastickou pozičnou hrou celej zostavy. Potom ho na svoju tvár obrátil Pep Guardiola, avšak tvár zovšednela a zvráskavela. Sebavedomý tréner stihol za tri roky vyštvať aj charizmatického mníchovského lekára, vyhral len povinné domáce tituly a v LM dostal vždy semifinálové "nakladačky" postupne od všetkých troch španielskych veľkoklubov. V trochu rozvrátených pomeroch sa za štyri roky vystriedali v Bayerne štyria šéftréneri a na jeseň minulého roku sa ho v nelichotivej situácii ujal Hansi Flick, ktorý bol v tíme od vlaňajšieho júla ako asistent Nika Kovača. Odvtedy Bayern šliape ako pred 7-8 rokmi a v tomto kalendárnom roku ma súťažnú bilanciu 23 víťazstiev, jedna remíza...Nemecký majster vytvoril míľnik v LM, keď dosiahol deväť triumfov za sebou. Ten rekordný štvrťfinálový vstúpil do dejín, keď potupil FC Barcelona výsledkom 8:2. Lionela Messiho v celom ročníku zatienil Robert Lewandowski a poľský kanonier strelil svoj 50. gól v 60. stretnutí Ligy majstrov, iba Cristiano Ronaldo potreboval menej času s priemerom gólu na zápas. "Lewa" sa proti Barcelone presadil v ôsmom dueli LM za sebou ako prvý hráč Bayernu a piaty v histórii. Mníchovčania v úspešnom kvartete ako jediný a päťnásobný víťaz histórie súťaže sa v semifinále stretnú prekvapujúco s Lyonom.Futbalovú rozprávku prežíva aj druhú nemecký semifinalista. Klub z Lipska, ktorý vznikol iba v máji 2009, sa za 11 rokov svojej existencie prepracoval z piatej najvyššej nemeckej súťaže až medzi popredné tímy renomovanej Bundesligy. Trikrát sa predstavil v európskych pohárových súťažiach, z toho dvakrát v Lige majstrov, pričom v tejto edícii sa nečakane prebojoval až medzi najlepšiu štvorku. Najprv vyhral základnú skupinu, v ktorej pokoril Benficu Lisabon a dvakrát Zenit Petrohrad, a potom na ceste do semifinále vyradil Tottenham aj Atletico Madrid. Za úspechom Lipska sa okrem tvrdej práce realizačného tímu skrýva netradičné pozadie fungovania klubu. Jeho hlavný sponzor je najväčší svetový výrobca energetických nápojov Red Bull, podobne ako za Salzburgom. Na rozdiel od Rakúska však v Nemecku platí zákaz obchodných názvov klubov a v Lipsku to obišli skráteným názvom RB.Po Bayerne je druhý favorit na triumf Paríž Saint-Germain, ktorý sa prebojoval do semifinále LM po 25 rokoch a prvýkrát odkedy klub prevzali majitelia z Kataru. PSG vo štvrťfinále vyradil Atalantu Bergamo a hviezdou zápasu bol Neymar. Brazílčana bolo celý čas plné ihrisko a najprv sa na ňom v zakončeniach prejavil tlak zodpovednosti. PSG mal svojho špílmachra po dvoch absenciách konečne aj v rozhodujúcom štvrťfinále a Neymar si po letných prekáračkách s klubom i fanúšikmi definitívne získal späť ich srdcia. Spolu s Kylianom Mbappem tvorí duo ozrutnej ofenzívnej sily a Atalanta to kruto pocítila v závere zápasu. Neymar na prvý gól prihral a druhý so svojím kamarátom vyrobil. Podľa denníka Daily Mail spravil v stretnutí až 16 driblingov, čím vyrovnal rekord Ligy majstrov z roku 2008. Vtedy ich predviedol Lionel Messi proti Manchester United, päť rokov pred ním vytvoril rekord Javier Zanetti z Interu Miláno v zápase s Dynamom Kyjev. Okrem toho mal Neymar až 113 dotykov s loptou, 44 úspešných prihrávok, 25 víťazných súbojov z 32 a vytvoril päť čistých gólových šancí.Francúzsko bude mať dvoch semifinalistov LM prvýkrát v histórii. Navyše v hre je, aj keď "papierovo" menej pravdepodobné, čisto francúzske finále. Tiež čisto nemecké. Iba druhýkrát v 65-ročnej histórii EPM/LM nebudú mať v najlepšej štvorke zastúpenie elitné súťaže z Anglicka, Španielska a Talianska. Predtým sa to stalo v roku 1991, keď účastníkmi semifinále boli Olympique Marseille, Spartak Moskva, Bayern Mníchov a neskorší šampión Crvena Zveda Belehrad.Zaujímavosťou je aj to, že v semifinále sa predstavia až traja nemeckí tréneri. Päťdesiatpäťročný Hansi Flick dostal v Bayerne kontrakt do konca sezóny ešte pred koncom minulého roka, v apríli ho predĺžil do roku 2023. Bavori pod jeho vedením prehrali iba dva ligové zápasy a raz remizovali. Aj Julian Nagelsmann je v Lipsku len niečo vyše roka, no do tímu prišiel hneď ako hlavný kouč. Vo veku 33 rokov sa stal najmladším šéfrénerom v histórii, ktorý povedie tím v semifinále Ligy majstrov. Tretí do partie je o 13 rokov starší Thomas Tuchel, ktorý v máji 2018 vystriedal na lavičke PSG Unaia Emeryho.Tak ako v LM stúpajú kredity Lewandowského a Neymara, u Ronalda sa drží na úrovni a u Messiho klesá. Reč je o rozhodujúcich zápasoch, o veľkých dueloch a kritických momentoch. Neymar to zvládol a pripomenul play off spred troch rokov, keď v drese Barcelony exceloval a jeho tím zvrátil v odvete nepriaznivých 0:4 výsledkom 6:1 proti neskoršiemu zamestnávateľovi z Paríža. "Lewa" kritické momenty zatiaľ nezažil, ale dal už 14 gólov a úraduje aj vo vyraďovačke. Ronaldo doplatil na formát i formu Juventusu, podobne ako pred rokom si v rozhodujúcom dvojzápase splnil povinnosť vždy dvoma gólmi a vo všetkých šiestich zápasoch Juve v uplynulých v dvoch sezónach dal všetkých 7 gólov, nik iný za turínsky klub neskóroval...Zvláštny je príbeh Lionela Messiho. Niet pochýb o jeho futbalovej genialite, ale už sú tu celkom vážne pochyby o jeho líderstve a nastavení na kritické momenty. Fakt je, že napriek čiastkovým úspechom a individuálnym čarospevom to nedotiahol do triumfálneho konca na troch MS a štyroch turnajoch Copa America. Na klubovej úrovni veľký medzinárodný triumf nezažil od roku 2015, teda po odchode Xaviho Hernandeza, hlavného dispečera triumfálnej éry FC Barcelona a troch titulov španielskej reprezentácie. Messi neskóroval a ani neprihral na gól vo všetkých piatich posledných zápasoch Barcelony v LM od roku 2016. Zväčša navyše podal bezduchý a na jeho pomery podpriemerný výkon. Barcelona takto postupne stroskotala vo štvrťfinále na Atleticu (0:2), na Juventuse (0:0, celkovo 0:3) i na AS Rím (0:3). Vlani v semifinále na Liverpoole (0:4). S vizitkou skóre 0:9 v kľúčových odvetách vyraďovačky išla Barcelona do súboja proti rozbehnutému Bayernu a dopadlo to síce pohromou, ale vcelku logickou. Barca síce zaregistrovala dva góly, lenže jeden bol vlastný a druhý už v uvoľnenej fáze zápasu po individuálnom záblesku Luisa Suareza. Výsledkom 2:8 prepadlo celé mužstvo, individuálne najviac devalvoval muž excelentných možností, kanonier a kapitán.